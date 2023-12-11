11 декабря 2023

Большинство родителей раскритиковали запрет на использование телефонов в школе

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83% учащихся не согласны с новым законом Фото:

В ходе опроса выяснилось, что 54% родителей не согласны с запретом на использование телефонов в школах в России. Мнение 1265 учителей и 2493 школьников и их родителей собрали компания Maximum Education и образовательная вертикаль «Самолетум».

«54% опрошенных родителей не согласны с запретом на использование телефонов в школах даже в образовательных целях <…> 72% опрошенных учителей закон поддержали. Среди плюсов педагоги отметили, что без телефонов дети будут внимательнее на уроках — так ответили 78% респондентов», — передает результаты опроса газета «Ведомости».

По мнению учителей из-за закона школьники меньше будут списывать и пользоваться нечестными способами решения заданий — такое мнение выразили 68% респондентов. Вместе с этим 74% учителей признали, что телефон часто бывает нужен школьникам для учебы. Среди учащихся 83% не согласны с инициативой.

C 1 декабря российским школьникам запретили использовать телефоны во время уроков даже в образовательных целях. Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре поддержал закон об ограничении использования смартфонов, передает телеканал RT.

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В ходе опроса выяснилось, что 54% родителей не согласны с запретом на использование телефонов в школах в России. Мнение 1265 учителей и 2493 школьников и их родителей собрали компания Maximum Education и образовательная вертикаль «Самолетум». «54% опрошенных родителей не согласны с запретом на использование телефонов в школах даже в образовательных целях <…> 72% опрошенных учителей закон поддержали. Среди плюсов педагоги отметили, что без телефонов дети будут внимательнее на уроках — так ответили 78% респондентов», — передает результаты опроса газета «Ведомости». По мнению учителей из-за закона школьники меньше будут списывать и пользоваться нечестными способами решения заданий — такое мнение выразили 68% респондентов. Вместе с этим 74% учителей признали, что телефон часто бывает нужен школьникам для учебы. Среди учащихся 83% не согласны с инициативой. C 1 декабря российским школьникам запретили использовать телефоны во время уроков даже в образовательных целях. Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре поддержал закон об ограничении использования смартфонов, передает телеканал RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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