Большинство родителей раскритиковали запрет на использование телефонов в школе

12 декабря 2023 в 03:53 Размер текста - 17 +

83% учащихся не согласны с новым законом Фото: Анна Майорова © URA.RU В ходе опроса выяснилось, что 54% родителей не согласны с запретом на использование телефонов в школах в России. Мнение 1265 учителей и 2493 школьников и их родителей собрали компания Maximum Education и образовательная вертикаль «Самолетум». «54% опрошенных родителей не согласны с запретом на использование телефонов в школах даже в образовательных целях <…> 72% опрошенных учителей закон поддержали. Среди плюсов педагоги отметили, что без телефонов дети будут внимательнее на уроках — так ответили 78% респондентов», — передает результаты опроса газета «Ведомости». По мнению учителей из-за закона школьники меньше будут списывать и пользоваться нечестными способами решения заданий — такое мнение выразили 68% респондентов. Вместе с этим 74% учителей признали, что телефон часто бывает нужен школьникам для учебы. Среди учащихся 83% не согласны с инициативой. C 1 декабря российским школьникам запретили использовать телефоны во время уроков даже в образовательных целях. Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре поддержал закон об ограничении использования смартфонов, передает телеканал RT.

В ходе опроса выяснилось, что 54% родителей не согласны с запретом на использование телефонов в школах в России. Мнение 1265 учителей и 2493 школьников и их родителей собрали компания Maximum Education и образовательная вертикаль «Самолетум». «54% опрошенных родителей не согласны с запретом на использование телефонов в школах даже в образовательных целях <…> 72% опрошенных учителей закон поддержали. Среди плюсов педагоги отметили, что без телефонов дети будут внимательнее на уроках — так ответили 78% респондентов», — передает результаты опроса газета «Ведомости». По мнению учителей из-за закона школьники меньше будут списывать и пользоваться нечестными способами решения заданий — такое мнение выразили 68% респондентов. Вместе с этим 74% учителей признали, что телефон часто бывает нужен школьникам для учебы. Среди учащихся 83% не согласны с инициативой. C 1 декабря российским школьникам запретили использовать телефоны во время уроков даже в образовательных целях. Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре поддержал закон об ограничении использования смартфонов, передает телеканал RT.