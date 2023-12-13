Курганец после ранения в ДНР не может получить документы и выплаты

Курганец участвовал в боевых действиях в ДНР, откуда ждет документы Фото: Илья Московец © URA.RU

Курганец Александр Теплоухов, участвовавший в специальной военной операции, не может получить удостоверение ветерана боевых действий и выплаты после ранения. Об этом он написал в местном паблике соцсети «ВКонтакте».

«Я Теплоухов Александр Владимирович. Гражданин РФ, уроженец города Шадринск, проживающий в городе Курган. Участник СВО, принимал участие в боевых действиях с 27.07.12.31.2022.2022 года. Мобилизован согласно 29 указу главы ДНР. Принимал участие в боевых действиях в составе в/ч. 08819 ДНР (Авдеевское направление). Уволен в запас: 31.12.2022. На протяжении одиннадцати месяцев не могу получить не только выплаты по ранению (контузии, травмы, увечье), но и второй раз отказывают даже в выдаче удостоверения ветерана боевых действий», — написал Теплоухов в группе «Шадринск регион-45» во «ВКонтакте».

Автор приложил фотографии документов, в том числе ответов на обращения из военкомата и военной прокуратуры. В военном комиссариате Курганской области на запрос URA.RU сообщили, что военкомат не уполномочен выдавать требуемые справки. Необходимые справки может выдать только часть, где служил боец (в ДНР). «На Теплоухова отправлен запрос соцфондом области в межведомственную комиссию ДНР. Ответа пока нет, на ответ дается три месяца», — уточнили в военкомате.

Филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» по Курганской области при обращении Александра Теплоухова оказал ему содействие в трудоустройстве и подготовке соответствующих запросов для подтверждения факта его участия в СВО. «Вопрос о выдачи удостоверения ветерана боевых действий находится в компетенции военного комиссариата. Филиал фонда держит данный вопрос на контроле», — ответили в пресс-службе организации.