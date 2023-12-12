12 декабря 2023

Губернатору Махонину доложили об аварии на теплосетях в Соликамске

Авария на теплосетях в Соликамске устранена
© Служба новостей «URA.RU»
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Авария на теплопроводе "Тепла Тюмени". Ул.9 января. Тюмень, ремонт труб, теплосети
Восстановительные работы на сетях теплоснабжения завершены днем 13 декабря (архивное фото) Фото:

В городе Соликамск Пермского края завершены аварийно-восстановительные работы на сетях теплоснабжения. В ближайшее время тепло начнет поступать в жилые дома. Об этом было доложено губернатору Дмитрию Махонину на заседании краевого правительства. Трансляция велась в группе «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте».

«На 7 утра по сводке, которую я видел, к [аварийным] работам приступили. Там 7 домов без отопления. Официально делаю акцент главе города, чтобы людям были предложены обогреватели. Как сейчас обстоят дела?», — поинтересовался Махонин, адресовав этот вопрос министру ЖКХ Пермского края Артему Балахнину. Балахнин заявил, что восстановительные работы на поврежденном участке трубопровода, завершены днем 13 декабря.

«Восстановительные работы проводили всю минувшую ночь. В 15:30 работы завершены. То есть, сварили новый участок трубопровода, подключили теплоноситель, приступили к заполнению трассы», — отчитался Балахнин. Глава Прикамья также поручил обойти городским властям совместно управляющей компанией организовать обход домов, чтобы в домах восстановить температурные параметры.

Накануне, 12 декабря десятки жилых домов в Соликамске остались без тепла из-за аварии на теплосетях. Городские власти заявили, что на ее устранение потребуется несколько часов.

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В городе Соликамск Пермского края завершены аварийно-восстановительные работы на сетях теплоснабжения. В ближайшее время тепло начнет поступать в жилые дома. Об этом было доложено губернатору Дмитрию Махонину на заседании краевого правительства. Трансляция велась в группе «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте». «На 7 утра по сводке, которую я видел, к [аварийным] работам приступили. Там 7 домов без отопления. Официально делаю акцент главе города, чтобы людям были предложены обогреватели. Как сейчас обстоят дела?», — поинтересовался Махонин, адресовав этот вопрос министру ЖКХ Пермского края Артему Балахнину. Балахнин заявил, что восстановительные работы на поврежденном участке трубопровода, завершены днем 13 декабря. «Восстановительные работы проводили всю минувшую ночь. В 15:30 работы завершены. То есть, сварили новый участок трубопровода, подключили теплоноситель, приступили к заполнению трассы», — отчитался Балахнин. Глава Прикамья также поручил обойти городским властям совместно управляющей компанией организовать обход домов, чтобы в домах восстановить температурные параметры. Накануне, 12 декабря десятки жилых домов в Соликамске остались без тепла из-за аварии на теплосетях. Городские власти заявили, что на ее устранение потребуется несколько часов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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