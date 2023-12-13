Из Тюмени в Швейцарию пытались вывезти редкий минерал

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Передача контрафактных товаров детским домам города и области. Екатеринбург, досмотр, таможня, контрафакт, таможенный контроль, таможенная служба, таможенник
Минерал находился в посылке, отправленной из Тюмени в Швейцарию Фото:

Таможня аэропорта Кольцово (Екатеринбург) обнаружила в посылке, отправленной из Тюмени в Швейцарию, редкий минерал турмалин массой 10,32 карата. Об этом сообщает официальный сайт Уральского таможенного управления.

«Сотрудники таможенного поста Аэропорт Кольцово (почтовый) обнаружили турмалин массой 10,32 карата в посылке, отправленной из Тюмени в Швейцарию. В документах ограненный голубой камень был обозначен как „аксессуар“ стоимостью один доллар. Проведенная таможенниками экспертиза установила, что это турмалин „Параиба“, цена которого превышает 400 тыс. рублей», — указано на официальном сайте Уральского таможенного управления.

Там уточнили, что минерал входит в перечень стратегически важных ресурсов и при перемещении через границу подлежит декларированию. Возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ — недекларирование товаров. Сам камень по решению суда был изъят у владельца.

Ранее агентство писало о том, что жительница Тюмени попыталась незаконно вывезти в Узбекистан крупную сумму валюты. Она была задержана сотрудниками ФСБ в аэропорту Рощино.

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Таможня аэропорта Кольцово (Екатеринбург) обнаружила в посылке, отправленной из Тюмени в Швейцарию, редкий минерал турмалин массой 10,32 карата. Об этом сообщает официальный сайт Уральского таможенного управления. «Сотрудники таможенного поста Аэропорт Кольцово (почтовый) обнаружили турмалин массой 10,32 карата в посылке, отправленной из Тюмени в Швейцарию. В документах ограненный голубой камень был обозначен как „аксессуар“ стоимостью один доллар. Проведенная таможенниками экспертиза установила, что это турмалин „Параиба“, цена которого превышает 400 тыс. рублей», — указано на официальном сайте Уральского таможенного управления. Там уточнили, что минерал входит в перечень стратегически важных ресурсов и при перемещении через границу подлежит декларированию. Возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ — недекларирование товаров. Сам камень по решению суда был изъят у владельца. Ранее агентство писало о том, что жительница Тюмени попыталась незаконно вывезти в Узбекистан крупную сумму валюты. Она была задержана сотрудниками ФСБ в аэропорту Рощино.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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