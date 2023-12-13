Из Тюмени в Швейцарию пытались вывезти редкий минерал

13 декабря 2023 в 16:38 Размер текста - 17 +

Минерал находился в посылке, отправленной из Тюмени в Швейцарию Фото: Анна Майорова © URA.RU Таможня аэропорта Кольцово (Екатеринбург) обнаружила в посылке, отправленной из Тюмени в Швейцарию, редкий минерал турмалин массой 10,32 карата. Об этом сообщает официальный сайт Уральского таможенного управления. «Сотрудники таможенного поста Аэропорт Кольцово (почтовый) обнаружили турмалин массой 10,32 карата в посылке, отправленной из Тюмени в Швейцарию. В документах ограненный голубой камень был обозначен как „аксессуар“ стоимостью один доллар. Проведенная таможенниками экспертиза установила, что это турмалин „Параиба“, цена которого превышает 400 тыс. рублей», — указано на официальном сайте Уральского таможенного управления. Там уточнили, что минерал входит в перечень стратегически важных ресурсов и при перемещении через границу подлежит декларированию. Возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ — недекларирование товаров. Сам камень по решению суда был изъят у владельца. Ранее агентство писало о том, что жительница Тюмени попыталась незаконно вывезти в Узбекистан крупную сумму валюты. Она была задержана сотрудниками ФСБ в аэропорту Рощино.

Таможня аэропорта Кольцово (Екатеринбург) обнаружила в посылке, отправленной из Тюмени в Швейцарию, редкий минерал турмалин массой 10,32 карата. Об этом сообщает официальный сайт Уральского таможенного управления. «Сотрудники таможенного поста Аэропорт Кольцово (почтовый) обнаружили турмалин массой 10,32 карата в посылке, отправленной из Тюмени в Швейцарию. В документах ограненный голубой камень был обозначен как „аксессуар“ стоимостью один доллар. Проведенная таможенниками экспертиза установила, что это турмалин „Параиба“, цена которого превышает 400 тыс. рублей», — указано на официальном сайте Уральского таможенного управления. Там уточнили, что минерал входит в перечень стратегически важных ресурсов и при перемещении через границу подлежит декларированию. Возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ — недекларирование товаров. Сам камень по решению суда был изъят у владельца. Ранее агентство писало о том, что жительница Тюмени попыталась незаконно вывезти в Узбекистан крупную сумму валюты. Она была задержана сотрудниками ФСБ в аэропорту Рощино.