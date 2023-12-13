В Челябинской области зафиксирован шестикратный рост заболеваемости коклюшем

13 декабря 2023 в 18:35 Размер текста - 17 +

Две трети заболевших коклюшем находятся в Челябинске Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинской области за 11 месяцев текущего года зафиксирован шестикратный рост заболеваемости коклюшем. При этом более двух третей заболевших находятся в Челябинске. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. «В Челябинской области в 2023 году регистрируется очередной периодический подъем заболеваемости коклюшной инфекцией. За 11 месяцев по данным формы государственного статистического наблюдения зарегистрировано 40,36 на 100 тысяч населения случаев коклюша, что выше среднемноголетнего уровня в шесть раз», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что в Челябинске зарегистрировано 68% всех случаев, показатель составил 77,71 на 100 тысяч населения. Ранее в региональном минздраве URA.RU сообщали, что регион проходит пик заболеваемости коклюшем, который приходится один раз в четыре года. Максимальное количество заболевших зафиксировано в ноябре, сейчас ситуация стабильна.

В Челябинской области за 11 месяцев текущего года зафиксирован шестикратный рост заболеваемости коклюшем. При этом более двух третей заболевших находятся в Челябинске. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. «В Челябинской области в 2023 году регистрируется очередной периодический подъем заболеваемости коклюшной инфекцией. За 11 месяцев по данным формы государственного статистического наблюдения зарегистрировано 40,36 на 100 тысяч населения случаев коклюша, что выше среднемноголетнего уровня в шесть раз», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что в Челябинске зарегистрировано 68% всех случаев, показатель составил 77,71 на 100 тысяч населения. Ранее в региональном минздраве URA.RU сообщали, что регион проходит пик заболеваемости коклюшем, который приходится один раз в четыре года. Максимальное количество заболевших зафиксировано в ноябре, сейчас ситуация стабильна.