Челябинский минздрав сообщил о пиках заболеваемости коклюшем

11 декабря 2023 в 19:10 Размер текста - 17 +

Пик заболеваемости коклюшем фиксируется раз в четыре года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Челябинская область проходит пик заболеваемости коклюшем, который приходится один раз в четыре года. Максимальное количество заболевших зафиксировано в ноябре, сейчас ситуация стабильна, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального минздрава. «Периодичность подъемов заболеваемости коклюшем — один раз в четыре года. Последний подъем зарегистрирован зимой в 2018—2019 годах, поэтому следующий ожидался в 2022—2023 годах. За 11 месяцев 2023 года в регионе зарегистрирован 1 351 случай коклюша, при этом за ноябрь зарегистрировано 896 случаев заболевания коклюшем», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. В минздраве пояснили, что в течение последних двух недель количество выявленных случаев остается стабильным, прироста заболеваемости нет. Также не зарегистрированы групповые случаи, когда диагноз подтвержден у более пяти человек. «При выявлении случаев коклюша перевод класса или всей образовательной организации на дистанционный режим обучения санитарно-противоэпидемическим законодательством РФ не предусмотрен. На сегодняшний день приостановление учебного процесса связано, в основном, с высоким уровнем заболеваемости ОРВИ», — добавили в пресс-службе областного минздрава. По данным ведомства, только каждая десятая проба на коклюш оказывается положительной. Врачи уточнили, что лабораторное обследование на коклюш осуществляется строго по показаниям, которыми является прежде всего судорожный кашель дольше недели, который даже при лечении становится чаще и идет приступами. Во время приступа кашля дети высовывают язык, краснеет лицо, на языке могут появляться язвочки, а у малышей заметны шумный вдох и иногда короткая остановка дыхания. Ранее URA.RU сообщало, что уже в начале ноября в регионе резко выросла заболеваемость коклюшем. Показатель оказался выше в 8,7 раза по сравнению с прошлогодним. За неделю с 27 ноября по 3 декабря на карантин по ОРВИ и коклюшу закрыли 246 классов и три школы. При этом область попала в перечень из 12 регионов с острым дефицитом вакцин от кори и коклюша на фоне активного роста числа зараженных. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Челябинская область проходит пик заболеваемости коклюшем, который приходится один раз в четыре года. Максимальное количество заболевших зафиксировано в ноябре, сейчас ситуация стабильна, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального минздрава. «Периодичность подъемов заболеваемости коклюшем — один раз в четыре года. Последний подъем зарегистрирован зимой в 2018—2019 годах, поэтому следующий ожидался в 2022—2023 годах. За 11 месяцев 2023 года в регионе зарегистрирован 1 351 случай коклюша, при этом за ноябрь зарегистрировано 896 случаев заболевания коклюшем», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. В минздраве пояснили, что в течение последних двух недель количество выявленных случаев остается стабильным, прироста заболеваемости нет. Также не зарегистрированы групповые случаи, когда диагноз подтвержден у более пяти человек. «При выявлении случаев коклюша перевод класса или всей образовательной организации на дистанционный режим обучения санитарно-противоэпидемическим законодательством РФ не предусмотрен. На сегодняшний день приостановление учебного процесса связано, в основном, с высоким уровнем заболеваемости ОРВИ», — добавили в пресс-службе областного минздрава. По данным ведомства, только каждая десятая проба на коклюш оказывается положительной. Врачи уточнили, что лабораторное обследование на коклюш осуществляется строго по показаниям, которыми является прежде всего судорожный кашель дольше недели, который даже при лечении становится чаще и идет приступами. Во время приступа кашля дети высовывают язык, краснеет лицо, на языке могут появляться язвочки, а у малышей заметны шумный вдох и иногда короткая остановка дыхания. Ранее URA.RU сообщало, что уже в начале ноября в регионе резко выросла заболеваемость коклюшем. Показатель оказался выше в 8,7 раза по сравнению с прошлогодним. За неделю с 27 ноября по 3 декабря на карантин по ОРВИ и коклюшу закрыли 246 классов и три школы. При этом область попала в перечень из 12 регионов с острым дефицитом вакцин от кори и коклюша на фоне активного роста числа зараженных.