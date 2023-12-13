13 декабря 2023

Курганский экс-боец ЧВК «Вагнер» провел мастер-класс для новобранцев на фронте

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Несогласованный автопробег ЧВК «Вагнер». Екатеринбург, шеврон, чвк вагнер, pmc wagner group, группа вагнера
Курганский экс-боец ЧВК «Вагнер» провел для урок по боевой подготовке в зоне СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Бывший штурмовик ЧВК «Вагнер» из Кургана после возвращения в зону спецоперации провел для новобранцев армии ВС РФ урок боевой подготовки и поделился опытом, полученным в частной компании. Об этом военнослужащий рассказал корреспонденту URA.RU.

«Вернулся в зону СВО. Уже прошли лагерь и полевую учебку. Провел урок боевой подготовки с молодежью. Показал приемы, которым меня научили в ЧВК „Вагнер“. Учил как удобнее и быстрее работать оружием, делился своим боевым опытом», — рассказал боец. Он добавил, что на фронт вернулся не с пустыми руками, а пригнал с другими сослуживцами машину с гуманитарным грузом.

Ранее URA.RU сообщало, что участник СВО из Кургана рассказал о том, как на фронте ему помогла подготовка, полученная в ЧВК «Вагнер». По его словам, в одном из боев он встретился лицом к лицу с наемником ВСУ и уничтожить противника ему удалось благодаря скорости рук. Военнослужащий отмечал, что в ЧВК учили как можно быстрее перезаряжаться при штурмах, чтобы опередить врага.

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Бывший штурмовик ЧВК «Вагнер» из Кургана после возвращения в зону спецоперации провел для новобранцев армии ВС РФ урок боевой подготовки и поделился опытом, полученным в частной компании. Об этом военнослужащий рассказал корреспонденту URA.RU. «Вернулся в зону СВО. Уже прошли лагерь и полевую учебку. Провел урок боевой подготовки с молодежью. Показал приемы, которым меня научили в ЧВК „Вагнер“. Учил как удобнее и быстрее работать оружием, делился своим боевым опытом», — рассказал боец. Он добавил, что на фронт вернулся не с пустыми руками, а пригнал с другими сослуживцами машину с гуманитарным грузом. Ранее URA.RU сообщало, что участник СВО из Кургана рассказал о том, как на фронте ему помогла подготовка, полученная в ЧВК «Вагнер». По его словам, в одном из боев он встретился лицом к лицу с наемником ВСУ и уничтожить противника ему удалось благодаря скорости рук. Военнослужащий отмечал, что в ЧВК учили как можно быстрее перезаряжаться при штурмах, чтобы опередить врага.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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