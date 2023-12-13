Задержанный за коррупцию челябинский дорожник расплатился с контролерами асфальтом

Директор челябинской дорожной фирмы Колозян давал взятки в виде асфальта

13 декабря 2023 в 17:43 Размер текста - 17 +

В качестве валюты ОПГ дорожников использовала асфальт Фото: Илья Московец © URA.RU Директор ООО «УРАЛДОРСТРОЙ» Нвер Колозян, задержанный сотрудниками УФСБ и СКР по Челябинской области по подозрению в коррупции, давал взятки асфальтом. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, одна из таких взяток превысила 2,9 млн рублей. «С мая по декабрь текущего года главный специалист отдела технического надзора дорожно-строительных работ ОГКУ „Челябинскавтодор“ получил взятку в виде 600 тонн асфальта стоимостью свыше 2,9 млн рублей. За это он должен был информировать представителей строительной организации о возможных проверках и помогать с приемкой не выполненных работ», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Там отметили, что, получая информацию о грядущих проверках, фирма Колозяна скрывала нарушения при исполнении контрактов. Специалисты испытательной работы не могли выявить никаких нарушений. Однако, силовикам все же удалось выйти на преступную группировку. Сотрудники УФСБ совместно с коллегами и СКР выявили и задержали всех участников аферы. В отношении них возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»), ч.5 ст. 291 УК РФ («Дача взятки»).

Директор ООО «УРАЛДОРСТРОЙ» Нвер Колозян, задержанный сотрудниками УФСБ и СКР по Челябинской области по подозрению в коррупции, давал взятки асфальтом. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, одна из таких взяток превысила 2,9 млн рублей. «С мая по декабрь текущего года главный специалист отдела технического надзора дорожно-строительных работ ОГКУ „Челябинскавтодор“ получил взятку в виде 600 тонн асфальта стоимостью свыше 2,9 млн рублей. За это он должен был информировать представителей строительной организации о возможных проверках и помогать с приемкой не выполненных работ», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Там отметили, что, получая информацию о грядущих проверках, фирма Колозяна скрывала нарушения при исполнении контрактов. Специалисты испытательной работы не могли выявить никаких нарушений. Однако, силовикам все же удалось выйти на преступную группировку. Сотрудники УФСБ совместно с коллегами и СКР выявили и задержали всех участников аферы. В отношении них возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»), ч.5 ст. 291 УК РФ («Дача взятки»).