Задержанный за коррупцию челябинский дорожник расплатился с контролерами асфальтом

Директор ООО «УРАЛДОРСТРОЙ» Нвер Колозян, задержанный сотрудниками УФСБ и СКР по Челябинской области по подозрению в коррупции, давал взятки асфальтом. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, одна из таких взяток превысила 2,9 млн рублей.
«С мая по декабрь текущего года главный специалист отдела технического надзора дорожно-строительных работ ОГКУ „Челябинскавтодор“ получил взятку в виде 600 тонн асфальта стоимостью свыше 2,9 млн рублей. За это он должен был информировать представителей строительной организации о возможных проверках и помогать с приемкой не выполненных работ», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
Там отметили, что, получая информацию о грядущих проверках, фирма Колозяна скрывала нарушения при исполнении контрактов. Специалисты испытательной работы не могли выявить никаких нарушений.
Однако, силовикам все же удалось выйти на преступную группировку. Сотрудники УФСБ совместно с коллегами и СКР выявили и задержали всех участников аферы. В отношении них возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»), ч.5 ст. 291 УК РФ («Дача взятки»).
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