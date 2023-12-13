Офис Президентского фонда культурных инициатив открылся в Тюменской областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени был открыт первый на территории УрФО проектный офис Президентского фонда культурных инициатив. Об этом сообщил telegram-канал Информационного центра правительства региона. Офис будет работать в Тюменской областной научной библиотекой им. Д. И. Менделеева.

«У нас нет обязательной программы открытия офисов. Открываемся в регионах, которые в этом заинтересованы. Место тоже имеет значение. В библиотеку люди будут приходить охотно. Творческое комьюнити возникнет именно здесь», — заявил на церемонии открытия генеральный директор фонда Роман Карманов.

Ранее агентство писало о том, что офис Президентского фонда культурных инициатив поможет увеличить конверсию одобренных заявок на президентские гранты. За прошедшие десять конкурсов тюменцы подали 1132 заявки на получение грантовой поддержки. 116 из них были одобрены. Общая сумма выплат составила 133 млн рублей.