В Тюменской слободе построят новую школу

Школу построят, чтобы снизить нагрузку на гимназию №4 Фото: Алексей Ярославцев © URA.RU

В микрорайоне Тюменская слобода построят новую школу, чтобы снизить нагрузку на гимназию №4. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки.

«В целях снижения нагрузки на действующие корпуса гимназии № 4, расположенные в районе „Тюменская слобода“, проектом областного бюджета в 2025 году предусмотрена разработка проектной документации на строительство еще одной школы. Решение о начале строительства данного объекта будет принято после завершения разработки проектной документации и получения положительного заключения государственной экспертизы», — рассказали в департаменте.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в микрорайоне Дом Обороны появится новая школа на 1500 мест. Также здесь планируют построить детский сад в границах улиц Октябрьская — Почтовая — Полевая.