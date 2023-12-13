13 декабря 2023

В Тюменской слободе построят новую школу

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, кран, строительство, строящееся здание, стройка
Школу построят, чтобы снизить нагрузку на гимназию №4 Фото:

В микрорайоне Тюменская слобода построят новую школу, чтобы снизить нагрузку на гимназию №4. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки.

«В целях снижения нагрузки на действующие корпуса гимназии № 4, расположенные в районе „Тюменская слобода“, проектом областного бюджета в 2025 году предусмотрена разработка проектной документации на строительство еще одной школы. Решение о начале строительства данного объекта будет принято после завершения разработки проектной документации и получения положительного заключения государственной экспертизы», — рассказали в департаменте.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в микрорайоне Дом Обороны появится новая школа на 1500 мест. Также здесь планируют построить детский сад в границах улиц Октябрьская — Почтовая — Полевая.

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В микрорайоне Тюменская слобода построят новую школу, чтобы снизить нагрузку на гимназию №4. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки. «В целях снижения нагрузки на действующие корпуса гимназии № 4, расположенные в районе „Тюменская слобода“, проектом областного бюджета в 2025 году предусмотрена разработка проектной документации на строительство еще одной школы. Решение о начале строительства данного объекта будет принято после завершения разработки проектной документации и получения положительного заключения государственной экспертизы», — рассказали в департаменте. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в микрорайоне Дом Обороны появится новая школа на 1500 мест. Также здесь планируют построить детский сад в границах улиц Октябрьская — Почтовая — Полевая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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