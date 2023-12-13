В России нашли способ остановить рост цен на яйца

Агропромышленник Даниленко: обнуление пошлины на ввоз яиц остановит рост их цен
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Яйца. Курган , витрина, яйца, десяток, кассета яиц
В РФ могут снизиться цены на яйца из-за обнуления пошлин Фото:

Тарифная льгота на ввоз яиц, а именно — обнуление пошлины поможет сбалансировать цены на рынке. Об этом заявил президент Агропродовольственного фонда «СВОЕ» Андрей Даниленко.

«Введение тарифной льготы на ввоз пищевого яйца домашних кур очень своевременно и поможет сбалансировать потребительские цены на внутреннем рынке. <…> В итоге грамотная политика регулирования рынка принесет плюсы и производителям, и потребителям», — передает Андрей Даниленко в разговоре с «Известиями». Льготы будут действовать с 1 января по 30 июня 2024 года. По словам авторов издания, по России минимальная цена за десяток составляет на сегодня от 120 рублей и выше. Дешевле — уже редкость.

Минсельхоз РФ отмечал, что в РФ ожидается в ближайшее время стабилизация цен на куриные яйца из-за их поставок из Турции и Азербайджана. Ранее правительство РФ одобрило обнуление импортных пошлин на яйца. Средняя розничная цена яиц за год увеличилась более чем на 40%.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тарифная льгота на ввоз яиц, а именно — обнуление пошлины поможет сбалансировать цены на рынке. Об этом заявил президент Агропродовольственного фонда «СВОЕ» Андрей Даниленко. «Введение тарифной льготы на ввоз пищевого яйца домашних кур очень своевременно и поможет сбалансировать потребительские цены на внутреннем рынке. <…> В итоге грамотная политика регулирования рынка принесет плюсы и производителям, и потребителям», — передает Андрей Даниленко в разговоре с «Известиями». Льготы будут действовать с 1 января по 30 июня 2024 года. По словам авторов издания, по России минимальная цена за десяток составляет на сегодня от 120 рублей и выше. Дешевле — уже редкость. Минсельхоз РФ отмечал, что в РФ ожидается в ближайшее время стабилизация цен на куриные яйца из-за их поставок из Турции и Азербайджана. Ранее правительство РФ одобрило обнуление импортных пошлин на яйца. Средняя розничная цена яиц за год увеличилась более чем на 40%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...