В России нашли способ остановить рост цен на яйца

Тарифная льгота на ввоз яиц, а именно — обнуление пошлины поможет сбалансировать цены на рынке. Об этом заявил президент Агропродовольственного фонда «СВОЕ» Андрей Даниленко.
«Введение тарифной льготы на ввоз пищевого яйца домашних кур очень своевременно и поможет сбалансировать потребительские цены на внутреннем рынке. <…> В итоге грамотная политика регулирования рынка принесет плюсы и производителям, и потребителям», — передает Андрей Даниленко в разговоре с «Известиями». Льготы будут действовать с 1 января по 30 июня 2024 года. По словам авторов издания, по России минимальная цена за десяток составляет на сегодня от 120 рублей и выше. Дешевле — уже редкость.
Минсельхоз РФ отмечал, что в РФ ожидается в ближайшее время стабилизация цен на куриные яйца из-за их поставок из Турции и Азербайджана. Ранее правительство РФ одобрило обнуление импортных пошлин на яйца. Средняя розничная цена яиц за год увеличилась более чем на 40%.
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