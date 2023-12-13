Минсельхоз раскрыл, когда цены на куриные яйца станут прежними

Минсельхоз: цены на яйца станут прежними в ближайший месяц из-за импорта
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Пасхальная экскурсия на хлебокомбинат и птицефабрику «СИТНО». Магнитогорск, яйца, птицефабрика, еда
До конца этой недели придет первая поставка яиц из Азербайджана Фото:

Минсельхоз РФ ожидает стабилизацию цен на куриные яйца в ближайший месяц из-за начала поставок из Турции и Азербайджана. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«До конца текущей недели ожидаются первые поставки из Азербайджана, а в ближайшее время — из Турции», — говорится в сообщении пресс-службы Минсельхоза. По данным ведомства, в ближайший месяц стабилизуется стоимость куриных яиц. Отмечается, что решение об обнулении импортных пошлин на продукцию было принято, чтобы пополнить внутренний рынок.

Ранее правительство РФ одобрило обнуление импортных пошлин на яйца. Глава Союза производителей яиц Ибрагим Афйон сообщил, что три турецкие компании начали поставки в РФ.

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Минсельхоз РФ ожидает стабилизацию цен на куриные яйца в ближайший месяц из-за начала поставок из Турции и Азербайджана. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «До конца текущей недели ожидаются первые поставки из Азербайджана, а в ближайшее время — из Турции», — говорится в сообщении пресс-службы Минсельхоза. По данным ведомства, в ближайший месяц стабилизуется стоимость куриных яиц. Отмечается, что решение об обнулении импортных пошлин на продукцию было принято, чтобы пополнить внутренний рынок. Ранее правительство РФ одобрило обнуление импортных пошлин на яйца. Глава Союза производителей яиц Ибрагим Афйон сообщил, что три турецкие компании начали поставки в РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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