Минсельхоз раскрыл, когда цены на куриные яйца станут прежними

Минсельхоз РФ ожидает стабилизацию цен на куриные яйца в ближайший месяц из-за начала поставок из Турции и Азербайджана. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«До конца текущей недели ожидаются первые поставки из Азербайджана, а в ближайшее время — из Турции», — говорится в сообщении пресс-службы Минсельхоза. По данным ведомства, в ближайший месяц стабилизуется стоимость куриных яиц. Отмечается, что решение об обнулении импортных пошлин на продукцию было принято, чтобы пополнить внутренний рынок.
Ранее правительство РФ одобрило обнуление импортных пошлин на яйца. Глава Союза производителей яиц Ибрагим Афйон сообщил, что три турецкие компании начали поставки в РФ.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.