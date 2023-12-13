ХАМАС перестал реагировать на предложения возобновить переговоры по заложникам

13 декабря 2023 в 22:40 Размер текста - 17 +

ХАМАС не реагирует на предложения посредников об освобождении заложников в секторе Газа, передает CNN Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Палестинское движение ХАМАС в последние дни никак не реагирует на попытки посредников возобновить переговоры, которые позволили бы освободить больше заложников из сектора Газа. Об этом сообщает телеканал CNN. «ХАМАС не реагирует на предпринятые в последние дни попытки возобновить переговоры по освобождению заложников. <…> Активных переговоров не ведется», — заявил высокопоставленный американский чиновник в разговоре с американским телеканалом. Отмечается, что Катар продолжает направлять Палестине идеи о том, как можно организовать освобождение заложников, но та не отвечает. В свою очередь, в Израиле продолжают атаковать южную часть сектора Газа. Представители армии страны ЦАХАЛ уверены, что это может стать рычагом давления на ХАМАС, которое вынудит сесть их за стол переговоров. Замглавы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури в начале декабря заявил об освобождении женщин и детей, взятых ранее в заложники. По его словам, в настоящий момент в плену находятся только израильские военные, хотя само еврейское государство считает, что это неправда.

Палестинское движение ХАМАС в последние дни никак не реагирует на попытки посредников возобновить переговоры, которые позволили бы освободить больше заложников из сектора Газа. Об этом сообщает телеканал CNN. «ХАМАС не реагирует на предпринятые в последние дни попытки возобновить переговоры по освобождению заложников. <…> Активных переговоров не ведется», — заявил высокопоставленный американский чиновник в разговоре с американским телеканалом. Отмечается, что Катар продолжает направлять Палестине идеи о том, как можно организовать освобождение заложников, но та не отвечает. В свою очередь, в Израиле продолжают атаковать южную часть сектора Газа. Представители армии страны ЦАХАЛ уверены, что это может стать рычагом давления на ХАМАС, которое вынудит сесть их за стол переговоров. Замглавы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури в начале декабря заявил об освобождении женщин и детей, взятых ранее в заложники. По его словам, в настоящий момент в плену находятся только израильские военные, хотя само еврейское государство считает, что это неправда.