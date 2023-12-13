Чем известен «любимый депутат Жириновского», которого выгнали из ЛДПР

Экс-депутат Госдумы Василий Власов заявил об исключении из ЛДПР

13 декабря 2023 в 23:01 Размер текста - 17 +

Василия Власова называли «любимым депутатом» Владимира Жириновского Фото: Владимир Андреев © URA.RU Бывшего депутата Госдумы Василия Власова исключили из ЛДПР за «предательство интересов партии». В ответ на это он раскритиковал текущее состояние фракции, объявив конец партии. URA.RU рассказывает, кто такой Власов, которого называют «любимым депутатом» основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Помощник Жириновского Василий Власов родился 27 июня 1995 года в Москве. Он стал известен широкой общественности благодаря своей активной политической деятельности и вовлеченности в работу партии ЛДПР. Власов начал свою карьеру в молодежной организации партии с 2011 года, быстро прокладывая путь к руководящим позициям. Он зарекомендовал себя как внештатный помощник Владимира Жириновского и возглавлял его приемную в Госдуме. В 2016 году Власов был избран депутатом Госдумы РФ VII созыва по федеральному списку ЛДПР и стал самым молодым депутатом созыва в возрасте 21 года. В 2021 году он вновь был избран в Госдуму и занимал пост первого заместителя руководителя фракции ЛДПР. Позиции в партии после Жириновского В ноябре 2023 года депутатские полномочия Власова были досрочно прекращены за то, что тот связан с конфликтом во фракции. Отношения с Владимиром Жириновским, ушедшим из жизни, были тесными, и Власов считался «юным фаворитом» лидера партии. После смерти основателя фракции положение Власова в партии стало осложняться. Конфликт с Леонидом Слуцким, руководителем фракции ЛДПР, обострился после того, как Власов был исключен из партии без предварительного уведомления о заседании, на котором решался его вопрос. Власов обвинил Слуцкого в «зачистке» партии от независимых и активных членов, которые готовы высказывать свою точку зрения. Экс-депутат заявил о намерении продолжать заниматься политикой и другими проектами, включая помощь семьям мобилизованных и связанную с Росгвардией и «Вагнер». Слуцкий, в свою очередь, опроверг обвинения Власова, указывая на то, что последний не участвовал в работе комиссии, что являлось формальным основанием для прекращения его полномочий. Ситуация вокруг Власова вызвала общественный резонанс и стала предметом обсуждения в СМИ, иллюстрируя внутрипартийные конфликты и борьбу за власть в ЛДПР после смерти Владимира Жириновского. В начале ноября Василий Власов был включен в список на лишение мандата. Член комиссии Госдумы Николай Коломейцев пояснил, что причиной лишения стало длительное отсутствие депутата на заседаниях нижней палаты парламента и комитетов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывшего депутата Госдумы Василия Власова исключили из ЛДПР за «предательство интересов партии». В ответ на это он раскритиковал текущее состояние фракции, объявив конец партии. URA.RU рассказывает, кто такой Власов, которого называют «любимым депутатом» основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Василий Власов родился 27 июня 1995 года в Москве. Он стал известен широкой общественности благодаря своей активной политической деятельности и вовлеченности в работу партии ЛДПР. Власов начал свою карьеру в молодежной организации партии с 2011 года, быстро прокладывая путь к руководящим позициям. Он зарекомендовал себя как внештатный помощник Владимира Жириновского и возглавлял его приемную в Госдуме. В 2016 году Власов был избран депутатом Госдумы РФ VII созыва по федеральному списку ЛДПР и стал самым молодым депутатом созыва в возрасте 21 года. В 2021 году он вновь был избран в Госдуму и занимал пост первого заместителя руководителя фракции ЛДПР. В ноябре 2023 года депутатские полномочия Власова были досрочно прекращены за то, что тот связан с конфликтом во фракции. Отношения с Владимиром Жириновским, ушедшим из жизни, были тесными, и Власов считался «юным фаворитом» лидера партии. После смерти основателя фракции положение Власова в партии стало осложняться. Конфликт с Леонидом Слуцким, руководителем фракции ЛДПР, обострился после того, как Власов был исключен из партии без предварительного уведомления о заседании, на котором решался его вопрос. Власов обвинил Слуцкого в «зачистке» партии от независимых и активных членов, которые готовы высказывать свою точку зрения. Экс-депутат заявил о намерении продолжать заниматься политикой и другими проектами, включая помощь семьям мобилизованных и связанную с Росгвардией и «Вагнер». Слуцкий, в свою очередь, опроверг обвинения Власова, указывая на то, что последний не участвовал в работе комиссии, что являлось формальным основанием для прекращения его полномочий. Ситуация вокруг Власова вызвала общественный резонанс и стала предметом обсуждения в СМИ, иллюстрируя внутрипартийные конфликты и борьбу за власть в ЛДПР после смерти Владимира Жириновского. В начале ноября Василий Власов был включен в список на лишение мандата. Член комиссии Госдумы Николай Коломейцев пояснил, что причиной лишения стало длительное отсутствие депутата на заседаниях нижней палаты парламента и комитетов.