Экс-депутат Власов заявил, что его исключили из ЛДПР за предательство интересов

Бывшего депутата Госдумы Василия Власова исключили из партии ЛДПР за «предательство интересов». Об этом сообщил сам депутат в своем telegram-канале.
«Меня исключили из ЛДПР. Тихо, местным отделением. Даже не съездом или Высшим Советом. Несмотря на то, что я член „Высшего Совета ЛДПР“, которого избирает и утверждает съезд. Формулировка „за предательство интересов ЛДПР“ не выдерживает никакой критики», — написал Василия Власова в своем канале. Он предрек конец партии. По его словам, сначала депутаты потерли основателя ЛДПР Владимира Жириновского, а теперь на кону и сама партия.
Власов напомнил, что его на должность заместителя руководителя партии назначал лично Жириновский. Теперь ЛДПР вынуждены «покидать достойные сотрудники», подытожил он.
В начале ноября в Госдуме РФ отмечали, что будут лишать депутатов мандата за прогулы. В список на лишение был включен и Василий Власов.
Бывшего депутата Госдумы Василия Власова исключили из партии ЛДПР за «предательство интересов». Об этом сообщил сам депутат в своем telegram-канале. «Меня исключили из ЛДПР. Тихо, местным отделением. Даже не съездом или Высшим Советом. Несмотря на то, что я член „Высшего Совета ЛДПР“, которого избирает и утверждает съезд. Формулировка „за предательство интересов ЛДПР“ не выдерживает никакой критики», — написал Василия Власова в своем канале. Он предрек конец партии. По его словам, сначала депутаты потерли основателя ЛДПР Владимира Жириновского, а теперь на кону и сама партия. Власов напомнил, что его на должность заместителя руководителя партии назначал лично Жириновский. Теперь ЛДПР вынуждены «покидать достойные сотрудники», подытожил он. В начале ноября в Госдуме РФ отмечали, что будут лишать депутатов мандата за прогулы. В список на лишение был включен и Василий Власов.