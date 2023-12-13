Экс-депутат Власов заявил, что его исключили из ЛДПР за предательство интересов

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Пресс-конференция ЛДПР в ТАСС. Москва, власов василий
Василия Власова исключили из ЛДПР за «предательство партии» Фото:

Бывшего депутата Госдумы Василия Власова исключили из партии ЛДПР за «предательство интересов». Об этом сообщил сам депутат в своем telegram-канале.

«Меня исключили из ЛДПР. Тихо, местным отделением. Даже не съездом или Высшим Советом. Несмотря на то, что я член „Высшего Совета ЛДПР“, которого избирает и утверждает съезд. Формулировка „за предательство интересов ЛДПР“ не выдерживает никакой критики», — написал Василия Власова в своем канале. Он предрек конец партии. По его словам, сначала депутаты потерли основателя ЛДПР Владимира Жириновского, а теперь на кону и сама партия.

Власов напомнил, что его на должность заместителя руководителя партии назначал лично Жириновский. Теперь ЛДПР вынуждены «покидать достойные сотрудники», подытожил он.

В начале ноября в Госдуме РФ отмечали, что будут лишать депутатов мандата за прогулы. В список на лишение был включен и Василий Власов.

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Бывшего депутата Госдумы Василия Власова исключили из партии ЛДПР за «предательство интересов». Об этом сообщил сам депутат в своем telegram-канале. «Меня исключили из ЛДПР. Тихо, местным отделением. Даже не съездом или Высшим Советом. Несмотря на то, что я член „Высшего Совета ЛДПР“, которого избирает и утверждает съезд. Формулировка „за предательство интересов ЛДПР“ не выдерживает никакой критики», — написал Василия Власова в своем канале. Он предрек конец партии. По его словам, сначала депутаты потерли основателя ЛДПР Владимира Жириновского, а теперь на кону и сама партия. Власов напомнил, что его на должность заместителя руководителя партии назначал лично Жириновский. Теперь ЛДПР вынуждены «покидать достойные сотрудники», подытожил он. В начале ноября в Госдуме РФ отмечали, что будут лишать депутатов мандата за прогулы. В список на лишение был включен и Василий Власов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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