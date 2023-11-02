Госдума будет и дальше увольнять депутатов за прогулы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил войну прогульщикам

03 ноября 2023 в 05:53 Размер текста - 17 +

Новые веяния должны «отрезвить прогульщиков» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Госдума РФ продолжит лишать депутатов полномочий за прогулы. Лишение мандата депутатов Василия Власова (ЛДПР) и Вадима Белоусова («Справедливая Россия — За правду») 1 ноября должно «отрезвить» всех прогульщиков. Об этом заявили источники на Охотном Ряду. «На заседание 26 октября, на котором рассматривали проект бюджета, не пришли несколько председателей комитетов». А во время рассмотрения главного финансового документа России не голосовало 50 депутатов. После истории с Власовым и Белоусовым многие прогульщики станут внимательнее», — пишут «Ведомости» со ссылкой на источник. Лишение мандатов Белоусова и Власова обсуждалось на встрече спикера Госдумы Вячеслава Володина в конце октября с руководителями думских фракций. Там заявили, что возможны и другие подобные случаи. Из руководителей фракций не поддержал эту идею лишь лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Володин ранее спрашивал у подписчиков своего telegram-канала насчет правильности того, что депутата лишают мандата за пропуски пленарных заседаний. Ранее депутаты отмечали, что Белоусов и Власов не исполняют обязанности на рабочем месте. Володин неоднократно предупреждал, что для таких случаев есть специальные законы. Однако такая норма была применена впервые с 2016 года.

Госдума РФ продолжит лишать депутатов полномочий за прогулы. Лишение мандата депутатов Василия Власова (ЛДПР) и Вадима Белоусова («Справедливая Россия — За правду») 1 ноября должно «отрезвить» всех прогульщиков. Об этом заявили источники на Охотном Ряду. «На заседание 26 октября, на котором рассматривали проект бюджета, не пришли несколько председателей комитетов». А во время рассмотрения главного финансового документа России не голосовало 50 депутатов. После истории с Власовым и Белоусовым многие прогульщики станут внимательнее», — пишут «Ведомости» со ссылкой на источник. Лишение мандатов Белоусова и Власова обсуждалось на встрече спикера Госдумы Вячеслава Володина в конце октября с руководителями думских фракций. Там заявили, что возможны и другие подобные случаи. Из руководителей фракций не поддержал эту идею лишь лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Володин ранее спрашивал у подписчиков своего telegram-канала насчет правильности того, что депутата лишают мандата за пропуски пленарных заседаний. Ранее депутаты отмечали, что Белоусов и Власов не исполняют обязанности на рабочем месте. Володин неоднократно предупреждал, что для таких случаев есть специальные законы. Однако такая норма была применена впервые с 2016 года.