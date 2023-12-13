Свердловский омбудсмен выступила против запрета абортов

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова высказалась против запрета абортов. По ее мнению, это «личное дело каждого». Ситуацию Мерзлякова прокомментировала в эфире ОТВ.
«Не надо прописывать запрет на аборты в Конституции, это уже вмешательство в личную жизнь, это не будет никогда принято. Аборт — личное дело каждого», — сказала она. Также омбудсмен добавила, что с выбором женщины нельзя не считаться. «Я — сторонник того, чтобы мужчина тоже знал, что женщина приняла такое решение об операции. Запретами никогда никто ничего не решал», — отметила Мерзлякова.
Действовать нужно мотивацией, а не запретами, считает Мерзлякова. Например, поддерживать беременную женщину материально.
13 декабря в Госдуму внесли законопроект о запрете абортов в частных клиниках. Законодатели считают, что благодаря этому снизится количество случаев осложнений при абортах и повысится рождаемость.
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