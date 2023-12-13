13 декабря 2023

Свердловский омбудсмен выступила против запрета абортов

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Битва ораторов: Тина Канделаки и Мария Захарова. Екатеринбург, мерзлякова татьяна
Татьяна Мерзлякова считает, что запрет абортов является вмешательством в личную жизнь Фото:

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова высказалась против запрета абортов. По ее мнению, это «личное дело каждого». Ситуацию Мерзлякова прокомментировала в эфире ОТВ.

«Не надо прописывать запрет на аборты в Конституции, это уже вмешательство в личную жизнь, это не будет никогда принято. Аборт — личное дело каждого», — сказала она. Также омбудсмен добавила, что с выбором женщины нельзя не считаться. «Я — сторонник того, чтобы мужчина тоже знал, что женщина приняла такое решение об операции. Запретами никогда никто ничего не решал», — отметила Мерзлякова.

Действовать нужно мотивацией, а не запретами, считает Мерзлякова. Например, поддерживать беременную женщину материально.

13 декабря в Госдуму внесли законопроект о запрете абортов в частных клиниках. Законодатели считают, что благодаря этому снизится количество случаев осложнений при абортах и повысится рождаемость.

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Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова высказалась против запрета абортов. По ее мнению, это «личное дело каждого». Ситуацию Мерзлякова прокомментировала в эфире ОТВ. «Не надо прописывать запрет на аборты в Конституции, это уже вмешательство в личную жизнь, это не будет никогда принято. Аборт — личное дело каждого», — сказала она. Также омбудсмен добавила, что с выбором женщины нельзя не считаться. «Я — сторонник того, чтобы мужчина тоже знал, что женщина приняла такое решение об операции. Запретами никогда никто ничего не решал», — отметила Мерзлякова. Действовать нужно мотивацией, а не запретами, считает Мерзлякова. Например, поддерживать беременную женщину материально. 13 декабря в Госдуму внесли законопроект о запрете абортов в частных клиниках. Законодатели считают, что благодаря этому снизится количество случаев осложнений при абортах и повысится рождаемость.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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