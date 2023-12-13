В ГД внесен законопроект о запрете на аборт в частных клиниках

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Центр косметологии и пластической хирургии им Нудельмана. Екатеринбург, узи, беременность, обследование
В РФ запретили аборт в частных клиниках Фото:
Новость по теме
Делая аборт, нарушает ли женщина право ребенка на жизнь. Видео

В Госдуме законодательного собрания Нижегородской области внесли правки в законопроект «Об основах охраны здоровья граждан». Если закон примут, то по новым изменениям частным клиникам в стране запрещено проводить аборты по желанию. Соответствующий документ размещен на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

«Увеличение рождаемости возможно, в том числе за счет уменьшения количества случаев искусственного прерывания беременности по желанию женщины, и, как следствие, снижения количества осложнений во время процесса прерывания беременности и сохранения репродуктивной функции женщины», — уточняется в обновленном документе. Теперь искусственное прерывание беременности проводится в медицинских организациях государственной и муниципальной системы здравоохранения.

В качестве положительных последствий законодатели отмечают, что новые ограничения смогут снизить количество случаев осложнений при абортах. Авторы проекта делают ставку на людях, которые будут рожать второго и последующего детей. По их словам это люди в возрасте от 30 лет и старше. При этом все больше молодых людей откладывают рождение детей из-за карьеры и других причин, в связи с чем отмечается спад рождаемости, уверены законодатели.

Разговоры о запрете абортов ведется в России уже на протяжении нескольких месяцев. Как рассказала адвокат, правозащитница Мари Давтян, новые ограничения нарушают конституционное право женщин. В настоящий момент в конституции прописано, что частные и государственные организации равны. Также человек все еще имеет право выбирать медицинскую организацию, подчеркнула она.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Госдуме законодательного собрания Нижегородской области внесли правки в законопроект «Об основах охраны здоровья граждан». Если закон примут, то по новым изменениям частным клиникам в стране запрещено проводить аборты по желанию. Соответствующий документ размещен на сайте системы обеспечения законодательной деятельности. «Увеличение рождаемости возможно, в том числе за счет уменьшения количества случаев искусственного прерывания беременности по желанию женщины, и, как следствие, снижения количества осложнений во время процесса прерывания беременности и сохранения репродуктивной функции женщины», — уточняется в обновленном документе. Теперь искусственное прерывание беременности проводится в медицинских организациях государственной и муниципальной системы здравоохранения. В качестве положительных последствий законодатели отмечают, что новые ограничения смогут снизить количество случаев осложнений при абортах. Авторы проекта делают ставку на людях, которые будут рожать второго и последующего детей. По их словам это люди в возрасте от 30 лет и старше. При этом все больше молодых людей откладывают рождение детей из-за карьеры и других причин, в связи с чем отмечается спад рождаемости, уверены законодатели. Разговоры о запрете абортов ведется в России уже на протяжении нескольких месяцев. Как рассказала адвокат, правозащитница Мари Давтян, новые ограничения нарушают конституционное право женщин. В настоящий момент в конституции прописано, что частные и государственные организации равны. Также человек все еще имеет право выбирать медицинскую организацию, подчеркнула она.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...