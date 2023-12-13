В ГД внесен законопроект о запрете на аборт в частных клиниках

13 декабря 2023 в 19:30 Размер текста - 17 +

В РФ запретили аборт в частных клиниках Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Новость по теме Делая аборт, нарушает ли женщина право ребенка на жизнь. Видео В Госдуме законодательного собрания Нижегородской области внесли правки в законопроект «Об основах охраны здоровья граждан». Если закон примут, то по новым изменениям частным клиникам в стране запрещено проводить аборты по желанию. Соответствующий документ размещен на сайте системы обеспечения законодательной деятельности. «Увеличение рождаемости возможно, в том числе за счет уменьшения количества случаев искусственного прерывания беременности по желанию женщины, и, как следствие, снижения количества осложнений во время процесса прерывания беременности и сохранения репродуктивной функции женщины», — уточняется в обновленном документе. Теперь искусственное прерывание беременности проводится в медицинских организациях государственной и муниципальной системы здравоохранения. В качестве положительных последствий законодатели отмечают, что новые ограничения смогут снизить количество случаев осложнений при абортах. Авторы проекта делают ставку на людях, которые будут рожать второго и последующего детей. По их словам это люди в возрасте от 30 лет и старше. При этом все больше молодых людей откладывают рождение детей из-за карьеры и других причин, в связи с чем отмечается спад рождаемости, уверены законодатели. Разговоры о запрете абортов ведется в России уже на протяжении нескольких месяцев. Как рассказала адвокат, правозащитница Мари Давтян, новые ограничения нарушают конституционное право женщин. В настоящий момент в конституции прописано, что частные и государственные организации равны. Также человек все еще имеет право выбирать медицинскую организацию, подчеркнула она. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Госдуме законодательного собрания Нижегородской области внесли правки в законопроект «Об основах охраны здоровья граждан». Если закон примут, то по новым изменениям частным клиникам в стране запрещено проводить аборты по желанию. Соответствующий документ размещен на сайте системы обеспечения законодательной деятельности. «Увеличение рождаемости возможно, в том числе за счет уменьшения количества случаев искусственного прерывания беременности по желанию женщины, и, как следствие, снижения количества осложнений во время процесса прерывания беременности и сохранения репродуктивной функции женщины», — уточняется в обновленном документе. Теперь искусственное прерывание беременности проводится в медицинских организациях государственной и муниципальной системы здравоохранения. В качестве положительных последствий законодатели отмечают, что новые ограничения смогут снизить количество случаев осложнений при абортах. Авторы проекта делают ставку на людях, которые будут рожать второго и последующего детей. По их словам это люди в возрасте от 30 лет и старше. При этом все больше молодых людей откладывают рождение детей из-за карьеры и других причин, в связи с чем отмечается спад рождаемости, уверены законодатели. Разговоры о запрете абортов ведется в России уже на протяжении нескольких месяцев. Как рассказала адвокат, правозащитница Мари Давтян, новые ограничения нарушают конституционное право женщин. В настоящий момент в конституции прописано, что частные и государственные организации равны. Также человек все еще имеет право выбирать медицинскую организацию, подчеркнула она.