Челябинскому экс-губернатору Дубровскому погасили долги по налогам

Житель Магнитогорска Денис Кашигин погасил долги челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского по налогам на сумму в 31,8 тысячи рублей. Сообщение об этом появилось в картотеке арбитражного суда региона, где рассматривается процесс Дубровского.
«О признании погашенными требований к должнику об уплате обязательных платежей и о замене кредитора в реестре требований», — указано в картотеке. Теперь Кашигин официально стал кредитором Дубровского, заменив в этом статусе налоговую инспекцию.
Межрайонная инспекция ФНС №16 выставила претензии Дубровскому на 31,8 тысячи рублей уже после того, как экс-губернатора признали банкротом. После того как в суд было подано ходатайство, в этот же суд поступило заявление от жителя Магнитогорска Кашигина. Он сообщил, что готов погасить налоговые долги Дубровского. Ходатайство приняли к рассмотрению и погасить долг разрешили.
Согласно сервису СБИС, Кашигин зарегистрирован в Магнитогорске и значится конкурсным управляющим ряда фирм-банкротов. На звонок URA.RU он не ответил.
Дубровского признали банкротом 19 июля из-за долгов на сумму свыше 34 млн рублей перед семейной фирмой «Монтажник». Сама фирма обанкротилась летом 2020 года. Также финансово несостоятельным признан сын экс-губернатора Александр Дубровский. Представители семьи Дубровских со СМИ не общаются и судебные процессы не комментируют.
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