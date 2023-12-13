13 декабря 2023

Челябинскому экс-губернатору Дубровскому погасили долги по налогам

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в УрФО. Курган, портрет, дубровский борис
У Дубровского появился новый официальный кредитор Фото:
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Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского

Житель Магнитогорска Денис Кашигин погасил долги челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского по налогам на сумму в 31,8 тысячи рублей. Сообщение об этом появилось в картотеке арбитражного суда региона, где рассматривается процесс Дубровского.

«О признании погашенными требований к должнику об уплате обязательных платежей и о замене кредитора в реестре требований», — указано в картотеке. Теперь Кашигин официально стал кредитором Дубровского, заменив в этом статусе налоговую инспекцию.

Межрайонная инспекция ФНС №16 выставила претензии Дубровскому на 31,8 тысячи рублей уже после того, как экс-губернатора признали банкротом. После того как в суд было подано ходатайство, в этот же суд поступило заявление от жителя Магнитогорска Кашигина. Он сообщил, что готов погасить налоговые долги Дубровского. Ходатайство приняли к рассмотрению и погасить долг разрешили.

Согласно сервису СБИС, Кашигин зарегистрирован в Магнитогорске и значится конкурсным управляющим ряда фирм-банкротов. На звонок URA.RU он не ответил.

Дубровского признали банкротом 19 июля из-за долгов на сумму свыше 34 млн рублей перед семейной фирмой «Монтажник». Сама фирма обанкротилась летом 2020 года. Также финансово несостоятельным признан сын экс-губернатора Александр Дубровский. Представители семьи Дубровских со СМИ не общаются и судебные процессы не комментируют.

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Житель Магнитогорска Денис Кашигин погасил долги челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского по налогам на сумму в 31,8 тысячи рублей. Сообщение об этом появилось в картотеке арбитражного суда региона, где рассматривается процесс Дубровского. «О признании погашенными требований к должнику об уплате обязательных платежей и о замене кредитора в реестре требований», — указано в картотеке. Теперь Кашигин официально стал кредитором Дубровского, заменив в этом статусе налоговую инспекцию. Межрайонная инспекция ФНС №16 выставила претензии Дубровскому на 31,8 тысячи рублей уже после того, как экс-губернатора признали банкротом. После того как в суд было подано ходатайство, в этот же суд поступило заявление от жителя Магнитогорска Кашигина. Он сообщил, что готов погасить налоговые долги Дубровского. Ходатайство приняли к рассмотрению и погасить долг разрешили. Согласно сервису СБИС, Кашигин зарегистрирован в Магнитогорске и значится конкурсным управляющим ряда фирм-банкротов. На звонок URA.RU он не ответил. Дубровского признали банкротом 19 июля из-за долгов на сумму свыше 34 млн рублей перед семейной фирмой «Монтажник». Сама фирма обанкротилась летом 2020 года. Также финансово несостоятельным признан сын экс-губернатора Александр Дубровский. Представители семьи Дубровских со СМИ не общаются и судебные процессы не комментируют.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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