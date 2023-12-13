13 декабря 2023

Большинство россиян с оптимизмом смотрят в будущее

ЦСП «Платформа»: 75% россиян охарактеризовали РФ как развивающуюся страну
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Митинг-концерте «Слава защитникам Отечества». Челябинск , своих не бросаем, люди, народ, зрители, митинг концерт, толпа
43% россиян уверены, что страна копит силы перед подъемом Фото:

Россию, как современную и развивающуюся страну, описали 75% опрошенных граждан страны. Об этом рассказали социологи Центра социального проектирования (ЦСП) «Платформа».

«По 75% (граждан РФ — прим. URA.RU) охарактеризовали страну как „современную“ и „развивающуюся“. Помимо следования за государственной риторикой, эти ответы обусловлены и объективным признанием того, что Россия является государством-интегратором разных народов и территорий», — передает «Коммерсант» данные социологов.

Также россияне в основном позитивно оценили «наше время». В том, что страна копит силы перед подъемом, уверены 43% респондентов, еще 21% считают, что подъем происходит уже сейчас, следует из опроса. Лишь 11% граждан высказались о текущем времени негативно. «Стагнацией» нынешнее положение дел назвали 11%, «упадком» — 9%, и 8% — «потерей импульсов развития и утратой сил перед упадком», сказано в сообщении.

Исследование СберНПФ показало, что более половины россиян верят в счастливую старость. До 90 лет хотят дожить 59% опрошенных, 21% — более 90. До 120-летнего возраста и больше мечтают дожить 5% россиян.

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Россию, как современную и развивающуюся страну, описали 75% опрошенных граждан страны. Об этом рассказали социологи Центра социального проектирования (ЦСП) «Платформа». «По 75% (граждан РФ — прим. URA.RU) охарактеризовали страну как „современную“ и „развивающуюся“. Помимо следования за государственной риторикой, эти ответы обусловлены и объективным признанием того, что Россия является государством-интегратором разных народов и территорий», — передает «Коммерсант» данные социологов. Также россияне в основном позитивно оценили «наше время». В том, что страна копит силы перед подъемом, уверены 43% респондентов, еще 21% считают, что подъем происходит уже сейчас, следует из опроса. Лишь 11% граждан высказались о текущем времени негативно. «Стагнацией» нынешнее положение дел назвали 11%, «упадком» — 9%, и 8% — «потерей импульсов развития и утратой сил перед упадком», сказано в сообщении. Исследование СберНПФ показало, что более половины россиян верят в счастливую старость. До 90 лет хотят дожить 59% опрошенных, 21% — более 90. До 120-летнего возраста и больше мечтают дожить 5% россиян.
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© Служба новостей «URA.RU»
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