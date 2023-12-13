Большинство россиян с оптимизмом смотрят в будущее

ЦСП «Платформа»: 75% россиян охарактеризовали РФ как развивающуюся страну

14 декабря 2023 в 04:50 Размер текста - 17 +

43% россиян уверены, что страна копит силы перед подъемом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Россию, как современную и развивающуюся страну, описали 75% опрошенных граждан страны. Об этом рассказали социологи Центра социального проектирования (ЦСП) «Платформа». «По 75% (граждан РФ — прим. URA.RU) охарактеризовали страну как „современную“ и „развивающуюся“. Помимо следования за государственной риторикой, эти ответы обусловлены и объективным признанием того, что Россия является государством-интегратором разных народов и территорий», — передает «Коммерсант» данные социологов. Также россияне в основном позитивно оценили «наше время». В том, что страна копит силы перед подъемом, уверены 43% респондентов, еще 21% считают, что подъем происходит уже сейчас, следует из опроса. Лишь 11% граждан высказались о текущем времени негативно. «Стагнацией» нынешнее положение дел назвали 11%, «упадком» — 9%, и 8% — «потерей импульсов развития и утратой сил перед упадком», сказано в сообщении. Исследование СберНПФ показало, что более половины россиян верят в счастливую старость. До 90 лет хотят дожить 59% опрошенных, 21% — более 90. До 120-летнего возраста и больше мечтают дожить 5% россиян.

Россию, как современную и развивающуюся страну, описали 75% опрошенных граждан страны. Об этом рассказали социологи Центра социального проектирования (ЦСП) «Платформа». «По 75% (граждан РФ — прим. URA.RU) охарактеризовали страну как „современную“ и „развивающуюся“. Помимо следования за государственной риторикой, эти ответы обусловлены и объективным признанием того, что Россия является государством-интегратором разных народов и территорий», — передает «Коммерсант» данные социологов. Также россияне в основном позитивно оценили «наше время». В том, что страна копит силы перед подъемом, уверены 43% респондентов, еще 21% считают, что подъем происходит уже сейчас, следует из опроса. Лишь 11% граждан высказались о текущем времени негативно. «Стагнацией» нынешнее положение дел назвали 11%, «упадком» — 9%, и 8% — «потерей импульсов развития и утратой сил перед упадком», сказано в сообщении. Исследование СберНПФ показало, что более половины россиян верят в счастливую старость. До 90 лет хотят дожить 59% опрошенных, 21% — более 90. До 120-летнего возраста и больше мечтают дожить 5% россиян.