Большинство россиян верят в счастливую старость

13 декабря 2023 в 07:40 Размер текста - 17 +

Только 3% россиян хочет работать после 80 лет Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Больше половины жителей РФ хотят дожить до 90 лет, а треть мечтает отпраздновать 100-летний юбилей. Об этом следует из результатов исследования СберНПФ. В среднем россияне хотят прожить 88,1 год. При этом большинство хочет уйти на пенсию не позже 60 лет. «Больше половины (59%) опрошенных рассчитывают дожить до 90 лет, пятая часть (21%) — более 90. Треть респондентов заявили о желании отметить 100-летний юбилей», — приводит результаты исследования РБК. Отмечается, что 5% респондентов мечтают прожить 120 и более лет. Четверть опрошенных назвала 80-89 лет достаточной продолжительностью жизни. Многие респонденты мечтают о выходе на пенсию пораньше. Больше половины респондентов сообщило, что мечтают выйти на пенсию не позже 60 лет, 21%- в 60, 20%- в 50 лет. Только 3% россиян хотят работать после 80 лет. Ранее в Госдуме РФ предложили снизить возраст досрочного выхода на пенсию. В 2024 году пенсии для неработающих пенсионеров увеличат на 7,5%, передают «Дни.ру».

Больше половины жителей РФ хотят дожить до 90 лет, а треть мечтает отпраздновать 100-летний юбилей. Об этом следует из результатов исследования СберНПФ. В среднем россияне хотят прожить 88,1 год. При этом большинство хочет уйти на пенсию не позже 60 лет. «Больше половины (59%) опрошенных рассчитывают дожить до 90 лет, пятая часть (21%) — более 90. Треть респондентов заявили о желании отметить 100-летний юбилей», — приводит результаты исследования РБК. Отмечается, что 5% респондентов мечтают прожить 120 и более лет. Четверть опрошенных назвала 80-89 лет достаточной продолжительностью жизни. Многие респонденты мечтают о выходе на пенсию пораньше. Больше половины респондентов сообщило, что мечтают выйти на пенсию не позже 60 лет, 21%- в 60, 20%- в 50 лет. Только 3% россиян хотят работать после 80 лет. Ранее в Госдуме РФ предложили снизить возраст досрочного выхода на пенсию. В 2024 году пенсии для неработающих пенсионеров увеличат на 7,5%, передают «Дни.ру».