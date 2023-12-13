Большинство россиян верят в счастливую старость

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Парк «Чкалова» в районе улиц Чкалова-Громова-Академика Бардина. Екатеринбург, пенсионер, бабушка, пожилой человек, виды екатеринбурга, парк чкалова
Только 3% россиян хочет работать после 80 лет Фото:

Больше половины жителей РФ хотят дожить до 90 лет, а треть мечтает отпраздновать 100-летний юбилей. Об этом следует из результатов исследования СберНПФ. В среднем россияне хотят прожить 88,1 год. При этом большинство хочет уйти на пенсию не позже 60 лет.

«Больше половины (59%) опрошенных рассчитывают дожить до 90 лет, пятая часть (21%) — более 90. Треть респондентов заявили о желании отметить 100-летний юбилей», — приводит результаты исследования РБК.

Отмечается, что 5% респондентов мечтают прожить 120 и более лет. Четверть опрошенных назвала 80-89 лет достаточной продолжительностью жизни.

Многие респонденты мечтают о выходе на пенсию пораньше. Больше половины респондентов сообщило, что мечтают выйти на пенсию не позже 60 лет, 21%- в 60, 20%- в 50 лет. Только 3% россиян хотят работать после 80 лет.

Ранее в Госдуме РФ предложили снизить возраст досрочного выхода на пенсию. В 2024 году пенсии для неработающих пенсионеров увеличат на 7,5%, передают «Дни.ру».

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Больше половины жителей РФ хотят дожить до 90 лет, а треть мечтает отпраздновать 100-летний юбилей. Об этом следует из результатов исследования СберНПФ. В среднем россияне хотят прожить 88,1 год. При этом большинство хочет уйти на пенсию не позже 60 лет. «Больше половины (59%) опрошенных рассчитывают дожить до 90 лет, пятая часть (21%) — более 90. Треть респондентов заявили о желании отметить 100-летний юбилей», — приводит результаты исследования РБК. Отмечается, что 5% респондентов мечтают прожить 120 и более лет. Четверть опрошенных назвала 80-89 лет достаточной продолжительностью жизни. Многие респонденты мечтают о выходе на пенсию пораньше. Больше половины респондентов сообщило, что мечтают выйти на пенсию не позже 60 лет, 21%- в 60, 20%- в 50 лет. Только 3% россиян хотят работать после 80 лет. Ранее в Госдуме РФ предложили снизить возраст досрочного выхода на пенсию. В 2024 году пенсии для неработающих пенсионеров увеличат на 7,5%, передают «Дни.ру».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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