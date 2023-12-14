Карта СВО: российские «Грады» уничтожили позиции ВСУ под Красным Лиманом

«Грады» ЦВО уничтожили позиции ВСУ под Красным Лиманом

Расчеты РСЗО «Град» уничтожили замаскированные позиции ВСУ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Расчеты РСЗО «Град» Центрального военного округа уничтожили позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в Минобороны РФ. Карта спецоперации на 14 декабря и ход военных действий — в материале URA.RU.

Краснолиманское направление

На краснолиманском направлении в зоне СВО расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» группировки войск «Центр» уничтожили замаскированные позиции ВСУ. После выполненной задачи, расчет покинул огневую позицию, оперативно выполнив противоогневой маневр.

На данном участке фронта ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил РФ поразила живую силу и опорный пункт украинцев. Удар производился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 с максимально близкого расстояния. В состав ударной группы также входили разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор», транспортно-боевой вертолет Ми-35М и многоцелевой вертолет Ми-8.

Артемовское направление

Российские артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ в районе населенного пункта Андреевка вблизи Артемовска. В результате были уничтожены отделение украинских военнослужащих и минометный расчет.

Запорожское направление

Подразделения воздушно-десантных войск ВС РФ заняли и зачистили опорный пункт противника в районе населенного пункта Работино. В результате ближнего боя десантники штурмовых подразделений ВДВ уничтожили группу военнослужащих ВСУ, два человека сдались в плен.

Южнодонецкое и донецкое направление

Подразделения группировки войск «Восток» за сутки уничтожили шесть огневых точек украинских военных на южнодонецком направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев. В результате потери противника составили до 130 военнослужащих убитыми и ранеными. К тому же, были поражены пункты временной дислокации и места сосредоточения живой силы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в Новомихайловке, 58-й отдельной мотопехотной бригады в районах населенных пунктов Золотая Нива и Урожайное.

Боец группировки «Восток» с позывным Хави рассказал, что непогода лишила украинские войска возможности вести воздушную разведку и использовать ударные беспилотники на данном участке фронта. По его словам, во время отсутствия украинских БПЛА, ВС РФ отрабатывают плановые цели.

ВСУ за сутки выпустили по жилым районам Донецкой Народной Республики (ДНР) 135 боеприпасов различного типа. В результате сбросов взрывчатки с беспилотника ранения различной степени тяжести получили семь мирных жителей в Петровском и Кировском районах Донецка.

Другие направления

Расчет РСЗО «Торнадо-Г» первой танковой армии Западной группировки войск на купянском направлении поразил два пункта временной дислокации украинских военнослужащих. В Минобороны РФ отметили, что было уничтожено до взвода личного состава. На том же участке фронта боевых действий артиллеристы с помощью установок «Мста-С» уничтожили штурмовую группу и бронетранспортер М113 ВСУ.

В Херсоне и городе Снигиревке, расположенном в подконтрольном Киеву районе Херсонской области, произошли взрывы.