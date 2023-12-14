Монгайт*: режиссер «Слова пацана» переснял финал

14 декабря 2023 в 08:00 Размер текста - 17 +

Монтаж финальной серии заканчивают, передает Анна Монгайт Фото: пресс-служба «Ростелеком» Режиссер сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Жора Крыжовников переснял финал картины. Об этом сообщила журналистка Анна Монгайт (признана иноагентом в РФ). По ее словам, финальный эпизод уже заканчивают монтировать. Последняя серия сериала выйдет 21 декабря. «Мой приятель, автор „Слова пацана“, Роберт Гараев, рассказал, что режиссер Жора Крыжовников (он же Андрей Першин) решил переделать финал сериала, когда уже почти домонтировал его», — заявила Монгайт в беседе со Starhit. По ее словам, режиссер уже переснял несколько сцен в финальной серии. Она отметила, что новый финал не совпадает с серией, которая утекла в интернет. Участники съемочного процесса не комментировали слова журналистки. Ранее актер Иван Янковский, сыгравший роль Вовы Адидаса, негативно отреагировал на утечку седьмого эпизода сериала «Слово пацана». Он назвал «чушпанами» тех, кто слил эпизод. Сериал вызвал много обсуждений с момента выхода первой серии 9 ноября. Он привлекает внимание не только своим сюжетом, но и яркими кадрами. *Анна Монгайт признана иностранным агентом по решению Минюста РФ

Режиссер сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Жора Крыжовников переснял финал картины. Об этом сообщила журналистка Анна Монгайт (признана иноагентом в РФ). По ее словам, финальный эпизод уже заканчивают монтировать. Последняя серия сериала выйдет 21 декабря. «Мой приятель, автор „Слова пацана“, Роберт Гараев, рассказал, что режиссер Жора Крыжовников (он же Андрей Першин) решил переделать финал сериала, когда уже почти домонтировал его», — заявила Монгайт в беседе со Starhit. По ее словам, режиссер уже переснял несколько сцен в финальной серии. Она отметила, что новый финал не совпадает с серией, которая утекла в интернет. Участники съемочного процесса не комментировали слова журналистки. Ранее актер Иван Янковский, сыгравший роль Вовы Адидаса, негативно отреагировал на утечку седьмого эпизода сериала «Слово пацана». Он назвал «чушпанами» тех, кто слил эпизод. Сериал вызвал много обсуждений с момента выхода первой серии 9 ноября. Он привлекает внимание не только своим сюжетом, но и яркими кадрами. *Анна Монгайт признана иностранным агентом по решению Минюста РФ