Кто получит максимальную прибавку к пенсии в 2024 году

Экономист Лебединская: на Госуслугах можно узнать свой размер индексации

Ольга Лебединская сообщила, что индексация рассчитывается автоматически Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

Жители Чукотки, Ненецкого АО и Камчатского края получат максимальную прибавку к пенсии в 2024 году. Об этом сообщила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

«Максимальную прибавку к пенсии <…> получат жители Чукотки, Ненецкого АО и Камчатского края», — заявила Лебединская в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». Она отметила, что на Госуслугах можно узнать размер индексации.

По ее словам, для получения индексации нет необходимости подавать заявления. Экономист подчеркнула, что все рассчитывается автоматически.

Лебединская отметила, что выплата для неработающих пенсионеров станет больше на 1631 рубль и составит 23 449 рублей. Фиксированная выплата увеличится с 7567 рублей до 8134 рублей, а стоимость одного пенсионного балла за каждый год трудовой деятельности повысится со 123,77 рублей до 133,05.

Ранее в Госдуме был принят закон, согласно которому в 2024 году зарплаты и пенсии военным и правоохранителям будут проиндексированы на 4,5%. Эти изменения также были учтены в федеральном бюджете на 2024—2026 годы.