С кого писали персонажей «Слова пацана»

Starhit: герои «Слова пацана» похожи на реальных людей того времени

14 декабря 2023 в 09:59 Размер текста - 17 +

Образ героя Кощея сравнивают с неформальным лидером «Тяп-ляп» Завдатом Хантимировым Фото: пресс-служба «Ростелеком» Персонажи сериала «Слова пацана. Кровь на асфальте» похожи на реальных людей того времени. Об этом сообщили в Starhit, проведя собственное исследование. Авторы статьи рассказали, кто из участников настоящих казанских ОПГ 70-90-х стал прототипом героев сериала Пальто, Вовы Адидаса, Турбо. «Мои подписчики в соцсетях, бывшие участники группировок, пишут мне: „Как похожи персонажи сериала на тех людей, которые нас окружали в то время!“ Очень достоверно показан опер, занимающийся делами группировщиков, — дядя Эльдар», — заявил автор произведения «Слово пацана.Криминальный Татарстан 1970-2010-х» Роберт Гараев, его слова передает Starhit. По его словам, в детстве встречался милиционер, который так же разговаривал и одевался. Гараев отметил, что ему нравятся образы Вовы Адидаса и Кощея. Он назвал сериал «Слово пацана» достоверным полотном, за происходящим которого интересно наблюдать. Образ группировок сериала Группировка «Универсам», ставшая главной в сериале, существовала в Казани, однако не была большой. Отмечается, что она отличалась жестокостью, так как хотела держать под контролем местный рынок. Очевидцы того времени подчеркнули, что «Универсам» — собирательный образ. Зрители сериала нашли схожесть с ОПГ «Тяп-ляп». Данная группировка известна страшными преступлениями. Первая крупная подростковая банда Казани получила имя из-за района «Теплоконтроль», где был расположен приборостроительный завод. Группировка увеличилась до нескольких десятков человек, а управляли ей бывшие уголовники, как герой Кощей в «Универсаме». Группировка «Хади Такташ», с которой у главных персонажей «Слово пацана» произошел конфликт из-за убийства героя Ералаша, тоже существовала в Казани. Изначально она представляла собой сборище подростков, однако после распада СССР банда превратилась в преступную организацию. Отмечается, что многие из членов «Хади Такташ» плохо кончили: шесть человек уехали в Москву и пропали без вести, причем двоих вскоре нашли расчлененными у берега реки. При расколе ОПГ новые лидеры устроили суровую «зачистку» и взяли под контроль проституцию, сферу ритуальных услуг и весь сбыт наркотиков Казани. Прототипы Адидаса, Кощея, Турбо и Пальто Если ассоциировать банду «Универсам» с «Тяп-ляп», то можно предположить, что лидеры ОПГ стали прототипами для главных персонажей сериала «Слово пацана». По словам помощника руководителя Следственного комитета РФ по Республике Татарстан Андрея Шептицкого, «дедушкой» казанской организованной преступности был Сергей Антипов по прозвищу Антип. Зрители сериала увидели в Вове Адидас его черты. «Антип был образцовым „бандитом — спортсменом“: не пил, не курил, занимался боксом», — отметил Шептицкий. По его словам, подвал завода был переоборудован под спортзал, где Антип тренировал местных парней. Подобные сцены можно заметить и в сериале. Примерного ученика музыкальной школы Андрея Васильева, который в «Универсаме» получил прозвище «Пальто», сравнивают с автором книги «Слово пацана» Робертом Гараевым. Образ Пальто стал одним из главных в сериале. «Отшитого» после убийства Ералаша Кощея часто в интернете сравнивают с неформальным лидером «Тяп-ляп» Завдатом Хантимировым по прозвищу Джавда, который отличался жестокостью. Он отправил в нокаут противников с одного удара и напугал начальство настолько, что перестал ходить на работу, хотя получал зарплату. Также некоторые зрители увидели в Джавде героя Турбо. Хантимиров участвовал в вербовке новых членов и следил за выполнением «кодекса пацанов». Турбо в сериале как раз курировал «пришивание» Андрея Пальто. Герой участвовал во всех жестоких драках, как и Джавда, потому ходил всегда с царапинами и ссадинами на лице. Хантимиров был приговорен к смертной казни из-за многочисленных преступлений, а Антипов был заключен на 15 лет. Ранее журналистка Анна Монгайт (признана иноагентом в РФ) сообщила, что режиссер сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Жора Крыжовников переснял финал картины. Сериал вызвал много обсуждений с момента выхода первой серии 9 ноября. Однако 90% зрители выступили против запрета сериала, передает Life. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Персонажи сериала «Слова пацана. Кровь на асфальте» похожи на реальных людей того времени. Об этом сообщили в Starhit, проведя собственное исследование. Авторы статьи рассказали, кто из участников настоящих казанских ОПГ 70-90-х стал прототипом героев сериала Пальто, Вовы Адидаса, Турбо. «Мои подписчики в соцсетях, бывшие участники группировок, пишут мне: „Как похожи персонажи сериала на тех людей, которые нас окружали в то время!“ Очень достоверно показан опер, занимающийся делами группировщиков, — дядя Эльдар», — заявил автор произведения «Слово пацана.Криминальный Татарстан 1970-2010-х» Роберт Гараев, его слова передает Starhit. По его словам, в детстве встречался милиционер, который так же разговаривал и одевался. Гараев отметил, что ему нравятся образы Вовы Адидаса и Кощея. Он назвал сериал «Слово пацана» достоверным полотном, за происходящим которого интересно наблюдать. Группировка «Универсам», ставшая главной в сериале, существовала в Казани, однако не была большой. Отмечается, что она отличалась жестокостью, так как хотела держать под контролем местный рынок. Очевидцы того времени подчеркнули, что «Универсам» — собирательный образ. Зрители сериала нашли схожесть с ОПГ «Тяп-ляп». Данная группировка известна страшными преступлениями. Первая крупная подростковая банда Казани получила имя из-за района «Теплоконтроль», где был расположен приборостроительный завод. Группировка увеличилась до нескольких десятков человек, а управляли ей бывшие уголовники, как герой Кощей в «Универсаме». Группировка «Хади Такташ», с которой у главных персонажей «Слово пацана» произошел конфликт из-за убийства героя Ералаша, тоже существовала в Казани. Изначально она представляла собой сборище подростков, однако после распада СССР банда превратилась в преступную организацию. Отмечается, что многие из членов «Хади Такташ» плохо кончили: шесть человек уехали в Москву и пропали без вести, причем двоих вскоре нашли расчлененными у берега реки. При расколе ОПГ новые лидеры устроили суровую «зачистку» и взяли под контроль проституцию, сферу ритуальных услуг и весь сбыт наркотиков Казани. Если ассоциировать банду «Универсам» с «Тяп-ляп», то можно предположить, что лидеры ОПГ стали прототипами для главных персонажей сериала «Слово пацана». По словам помощника руководителя Следственного комитета РФ по Республике Татарстан Андрея Шептицкого, «дедушкой» казанской организованной преступности был Сергей Антипов по прозвищу Антип. Зрители сериала увидели в Вове Адидас его черты. «Антип был образцовым „бандитом — спортсменом“: не пил, не курил, занимался боксом», — отметил Шептицкий. По его словам, подвал завода был переоборудован под спортзал, где Антип тренировал местных парней. Подобные сцены можно заметить и в сериале. Примерного ученика музыкальной школы Андрея Васильева, который в «Универсаме» получил прозвище «Пальто», сравнивают с автором книги «Слово пацана» Робертом Гараевым. Образ Пальто стал одним из главных в сериале. «Отшитого» после убийства Ералаша Кощея часто в интернете сравнивают с неформальным лидером «Тяп-ляп» Завдатом Хантимировым по прозвищу Джавда, который отличался жестокостью. Он отправил в нокаут противников с одного удара и напугал начальство настолько, что перестал ходить на работу, хотя получал зарплату. Также некоторые зрители увидели в Джавде героя Турбо. Хантимиров участвовал в вербовке новых членов и следил за выполнением «кодекса пацанов». Турбо в сериале как раз курировал «пришивание» Андрея Пальто. Герой участвовал во всех жестоких драках, как и Джавда, потому ходил всегда с царапинами и ссадинами на лице. Хантимиров был приговорен к смертной казни из-за многочисленных преступлений, а Антипов был заключен на 15 лет. Ранее журналистка Анна Монгайт (признана иноагентом в РФ) сообщила, что режиссер сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Жора Крыжовников переснял финал картины. Сериал вызвал много обсуждений с момента выхода первой серии 9 ноября. Однако 90% зрители выступили против запрета сериала, передает Life.