Тюменский сериал выиграл миллион рублей от Союза кинематографистов

Сериал «Тюмень — Северный край» выиграл грант на миллион рублей в Москве

Съемки фильма начнутся в апреле 2024 года Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменский проект «Тюмень — северный край» выиграл грант в миллион рублей на съемки в рамках питчинга Союза кинематографистов в Москве. Об этом URA.RU рассказала автор проекта и продюсер Мария Миць.

«Два дня участники со всей России представляли свои идеи, всего было заявлено 34 проекта из 23 городов в разных жанрах. Мы получили миллион рублей на фильм „Тюмень — Северный край“», — рассказала URA.RU автор проекта и продюсер Мария Миць.

Ранее URA.RU писало об участии тюменского проекта в питчинге лаборатории «Формула пути». Съемки фильма начнутся в апреле 2024 года. Пройдут они на территории всей Тюменской области, включая Крайний Север. Премьера назначена на июль 2024 года.