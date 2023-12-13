13 декабря 2023

Тюменский сериал выиграл миллион рублей от Союза кинематографистов

Сериал «Тюмень — Северный край» выиграл грант на миллион рублей в Москве
© Служба новостей «URA.RU»
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Съемки фильма начнутся в апреле 2024 года Фото:

Тюменский проект «Тюмень — северный край» выиграл грант в миллион рублей на съемки в рамках питчинга Союза кинематографистов в Москве. Об этом URA.RU рассказала автор проекта и продюсер Мария Миць.

«Два дня участники со всей России представляли свои идеи, всего было заявлено 34 проекта из 23 городов в разных жанрах. Мы получили миллион рублей на фильм „Тюмень — Северный край“», — рассказала URA.RU автор проекта и продюсер Мария Миць.

Ранее URA.RU писало об участии тюменского проекта в питчинге лаборатории «Формула пути». Съемки фильма начнутся в апреле 2024 года. Пройдут они на территории всей Тюменской области, включая Крайний Север. Премьера назначена на июль 2024 года.

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Тюменский проект «Тюмень — северный край» выиграл грант в миллион рублей на съемки в рамках питчинга Союза кинематографистов в Москве. Об этом URA.RU рассказала автор проекта и продюсер Мария Миць. «Два дня участники со всей России представляли свои идеи, всего было заявлено 34 проекта из 23 городов в разных жанрах. Мы получили миллион рублей на фильм „Тюмень — Северный край“», — рассказала URA.RU автор проекта и продюсер Мария Миць. Ранее URA.RU писало об участии тюменского проекта в питчинге лаборатории «Формула пути». Съемки фильма начнутся в апреле 2024 года. Пройдут они на территории всей Тюменской области, включая Крайний Север. Премьера назначена на июль 2024 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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