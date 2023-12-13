13 декабря 2023

В Екатеринбурге начали судить обвиняемого в убийстве медбрата, которого наградил Путин

В Екатеринбурге начали судить обвиняемого в убийстве медбрата
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд задержался из-за позднего прибытия конвоя Фото:

В Свердловском областном суде начали рассматривать дело Геннадия Казакова, обвиняемого в убийстве медбрата из Березовского Степана Шабурова. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из зала суда.

На процесс пришли родственники погибшего — вдова и мама Шабурова. Суд задержался из-за позднего прибытия конвоя.

По версии следствия, вечером 25 апреля Шабуров выехал по вызову в квартиру на Гагарина. Он постучал в дверь, которую ему открыл 66-летний Казаков.

Мужчине не понравилось, что медбрат постучал громко в дверь. После этого Казаков ударил Шабурова ножом в грудь. Медики не смогли спасти коллегу. Позднее президент РФ Владимир Путин наградил Шабурова посмертно.

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В Свердловском областном суде начали рассматривать дело Геннадия Казакова, обвиняемого в убийстве медбрата из Березовского Степана Шабурова. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из зала суда. На процесс пришли родственники погибшего — вдова и мама Шабурова. Суд задержался из-за позднего прибытия конвоя. По версии следствия, вечером 25 апреля Шабуров выехал по вызову в квартиру на Гагарина. Он постучал в дверь, которую ему открыл 66-летний Казаков. Мужчине не понравилось, что медбрат постучал громко в дверь. После этого Казаков ударил Шабурова ножом в грудь. Медики не смогли спасти коллегу. Позднее президент РФ Владимир Путин наградил Шабурова посмертно.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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