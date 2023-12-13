В Екатеринбурге начали судить обвиняемого в убийстве медбрата, которого наградил Путин

В Свердловском областном суде начали рассматривать дело Геннадия Казакова, обвиняемого в убийстве медбрата из Березовского Степана Шабурова. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из зала суда.
На процесс пришли родственники погибшего — вдова и мама Шабурова. Суд задержался из-за позднего прибытия конвоя.
По версии следствия, вечером 25 апреля Шабуров выехал по вызову в квартиру на Гагарина. Он постучал в дверь, которую ему открыл 66-летний Казаков.
Мужчине не понравилось, что медбрат постучал громко в дверь. После этого Казаков ударил Шабурова ножом в грудь. Медики не смогли спасти коллегу. Позднее президент РФ Владимир Путин наградил Шабурова посмертно.
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