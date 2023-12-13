13 декабря 2023

Новый начальник УМВД по Тюменской области приступил к работе

Начальником УМВД по Тюменской области назначен Александр Смирнов из Чукотки
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание правительства области. Курган, мвд, полиция, шеврон мвд, полицейский шеврон
Александр Смирнов возглавил тюменскую полицию Фото:

Новым начальником УМВД России по Тюменской области стал Александр Смирнов. Информация об этом указана на официальном сайте ведомства. Ранее Смирнов занимал аналогичную должность в Чукотском АО.

«Начальник УМВД России по Тюменской области. Полковник полиции Смирнов Александр Александрович», — указано на официальном сайте ведомства.

Ранее агентство писало о том, что приказ о назначении Смирнова был подписан президентом России Владимиром Путиным 4 декабря. Также известно, что силовик имеет большой опыт работы в отделе по борьбе с ОПГ. Предыдущий начальник УМВД по Тюменской области Леонид Коломиец покинул должность 7 сентября. По данным источников URA.RU, он принял такое решение из-за проблем со здоровьем.

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Новым начальником УМВД России по Тюменской области стал Александр Смирнов. Информация об этом указана на официальном сайте ведомства. Ранее Смирнов занимал аналогичную должность в Чукотском АО. «Начальник УМВД России по Тюменской области. Полковник полиции Смирнов Александр Александрович», — указано на официальном сайте ведомства. Ранее агентство писало о том, что приказ о назначении Смирнова был подписан президентом России Владимиром Путиным 4 декабря. Также известно, что силовик имеет большой опыт работы в отделе по борьбе с ОПГ. Предыдущий начальник УМВД по Тюменской области Леонид Коломиец покинул должность 7 сентября. По данным источников URA.RU, он принял такое решение из-за проблем со здоровьем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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