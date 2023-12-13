Новый начальник УМВД по Тюменской области приступил к работе

Начальником УМВД по Тюменской области назначен Александр Смирнов из Чукотки

Александр Смирнов возглавил тюменскую полицию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Новым начальником УМВД России по Тюменской области стал Александр Смирнов. Информация об этом указана на официальном сайте ведомства. Ранее Смирнов занимал аналогичную должность в Чукотском АО.

«Начальник УМВД России по Тюменской области. Полковник полиции Смирнов Александр Александрович», — указано на официальном сайте ведомства.

Ранее агентство писало о том, что приказ о назначении Смирнова был подписан президентом России Владимиром Путиным 4 декабря. Также известно, что силовик имеет большой опыт работы в отделе по борьбе с ОПГ. Предыдущий начальник УМВД по Тюменской области Леонид Коломиец покинул должность 7 сентября. По данным источников URA.RU, он принял такое решение из-за проблем со здоровьем.