В России взлетят цены на шоколад

Из-за роста мировых цен на какао-бобы, ослабления рубля, а также роста цен логистики и упаковки в России вырастут цены на шоколад. Об этом рассказали несколько участников рынка.
«С 1 января 2024 года средневзвешенное повышение отпускных цен составит 20%», — следует из копии письма ООО «Барри Каллебаут НЛ Раша», передает РБК. Причину повышения стоимости производитель объяснил ростом цен на сырье и упаковку, возросшими транспортными расходами и изменением курса рубля.
В октябре председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев сообщил, что производители шоколада уведомили ряд торговых сетей в России о повышении цен на продукцию, а решение о подорожании находится на рассмотрении. По его словам, сети и поставщики начали предпринимать усилия, чтобы избежать резкого роста цен.
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