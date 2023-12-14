В России взлетят цены на шоколад

РБК: в 2024 году шоколад подорожает на 20%
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Екатеринбург, конфеты, сладкое, шоколад, магазин, сладости, новогоднее настроение, покупательница
Стоимость шоколада вырастет из-за изменения курса рубля Фото:

Из-за роста мировых цен на какао-бобы, ослабления рубля, а также роста цен логистики и упаковки в России вырастут цены на шоколад. Об этом рассказали несколько участников рынка.

«С 1 января 2024 года средневзвешенное повышение отпускных цен составит 20%», — следует из копии письма ООО «Барри Каллебаут НЛ Раша», передает РБК. Причину повышения стоимости производитель объяснил ростом цен на сырье и упаковку, возросшими транспортными расходами и изменением курса рубля.

В октябре председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев сообщил, что производители шоколада уведомили ряд торговых сетей в России о повышении цен на продукцию, а решение о подорожании находится на рассмотрении. По его словам, сети и поставщики начали предпринимать усилия, чтобы избежать резкого роста цен.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Из-за роста мировых цен на какао-бобы, ослабления рубля, а также роста цен логистики и упаковки в России вырастут цены на шоколад. Об этом рассказали несколько участников рынка. «С 1 января 2024 года средневзвешенное повышение отпускных цен составит 20%», — следует из копии письма ООО «Барри Каллебаут НЛ Раша», передает РБК. Причину повышения стоимости производитель объяснил ростом цен на сырье и упаковку, возросшими транспортными расходами и изменением курса рубля. В октябре председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев сообщил, что производители шоколада уведомили ряд торговых сетей в России о повышении цен на продукцию, а решение о подорожании находится на рассмотрении. По его словам, сети и поставщики начали предпринимать усилия, чтобы избежать резкого роста цен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...