В России взлетят цены на шоколад

РБК: в 2024 году шоколад подорожает на 20%

14 декабря 2023 в 11:33 Размер текста - 17 +

Стоимость шоколада вырастет из-за изменения курса рубля Фото: Илья Московец © URA.RU Из-за роста мировых цен на какао-бобы, ослабления рубля, а также роста цен логистики и упаковки в России вырастут цены на шоколад. Об этом рассказали несколько участников рынка. «С 1 января 2024 года средневзвешенное повышение отпускных цен составит 20%», — следует из копии письма ООО «Барри Каллебаут НЛ Раша», передает РБК. Причину повышения стоимости производитель объяснил ростом цен на сырье и упаковку, возросшими транспортными расходами и изменением курса рубля. В октябре председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев сообщил, что производители шоколада уведомили ряд торговых сетей в России о повышении цен на продукцию, а решение о подорожании находится на рассмотрении. По его словам, сети и поставщики начали предпринимать усилия, чтобы избежать резкого роста цен.

Из-за роста мировых цен на какао-бобы, ослабления рубля, а также роста цен логистики и упаковки в России вырастут цены на шоколад. Об этом рассказали несколько участников рынка. «С 1 января 2024 года средневзвешенное повышение отпускных цен составит 20%», — следует из копии письма ООО «Барри Каллебаут НЛ Раша», передает РБК. Причину повышения стоимости производитель объяснил ростом цен на сырье и упаковку, возросшими транспортными расходами и изменением курса рубля. В октябре председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев сообщил, что производители шоколада уведомили ряд торговых сетей в России о повышении цен на продукцию, а решение о подорожании находится на рассмотрении. По его словам, сети и поставщики начали предпринимать усилия, чтобы избежать резкого роста цен.