13 декабря 2023

Председатель курганской облдумы Фролов получил орден от экс-премьера РФ. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, фролов дмитрий
Курганский спикер получил орден от общества экс-премьера РФ Степашина Фото:

Спикер Курганской областной думы Дмитрий Фролов получил награду от общества, которое возглавляет бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, присутствовавший на вручении ордена.

«Глава российского императорского общества Сергей Степашин передал для Дмитрий Владимировича Фролова награду», — рассказал о событии на заседании аграрного комитета думы корреспондент. Наградой стал орден имени императора Александра III от российского императорского православного палестинского общества.

Фролов получил памятный орден за многолетнюю помощь в восстановлении храмов в Курганской области. Знаменитую миротворческую политику российского императора можно сравнить с наведением порядка внутри зауральского региона, которым на законодательном уровне занимается спикер, отметили депутаты. Фролов поблагодарил коллег за поздравления.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Шумков присвоил звание почетного гражданина Курганской области экс-мэру Далматовского округа. Александр Столбов получал данный статус после выхода на пенсию.

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Спикер Курганской областной думы Дмитрий Фролов получил награду от общества, которое возглавляет бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, присутствовавший на вручении ордена. «Глава российского императорского общества Сергей Степашин передал для Дмитрий Владимировича Фролова награду», — рассказал о событии на заседании аграрного комитета думы корреспондент. Наградой стал орден имени императора Александра III от российского императорского православного палестинского общества. Фролов получил памятный орден за многолетнюю помощь в восстановлении храмов в Курганской области. Знаменитую миротворческую политику российского императора можно сравнить с наведением порядка внутри зауральского региона, которым на законодательном уровне занимается спикер, отметили депутаты. Фролов поблагодарил коллег за поздравления. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Шумков присвоил звание почетного гражданина Курганской области экс-мэру Далматовского округа. Александр Столбов получал данный статус после выхода на пенсию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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