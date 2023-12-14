Госдума приняла закон о расширении полномочий МВД в отношении мигрантов

Госдума приняла закон о привлечении предприятий МВД к госуслугам по миграции
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Рейд по мигрантам в ТРЦ «Гринвич». Екатеринбург, мигранты, рейд, нелегалы
МВД будет оказывать услуги по оформлению и выдаче патентов для осуществления мигрантами трудовой деятельности Фото:

Госдума приняла в третьем чтении закон, которым расширяется практика привлечения организаций МВД к предоставлению государственных услуг в сфере миграции. Об этом стало известно на пленарном заседании.

«Предприятие и организация будут содействовать в приеме заявлений, необходимых для выдачи виз, приглашений, разрешений на временное проживание, для выдачи или замены видов на жительство», — сообщилось на заседании, трансляция велась на официальном сайте Госдумы. Также МВД будет оказывать услуги по оформлению и выдаче патентов для осуществления иностранными гражданами трудовой деятельности на территории Московской области и другие.

Ранее глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что в РФ необходимо ужесточить контроль по выдаче российского гражданства мигрантам. По его словам, все подразделения полиции должны принимать участие в контроле. Он отметил, что также стоит уделить внимание наличию запретов на въезд в РФ.

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Госдума приняла в третьем чтении закон, которым расширяется практика привлечения организаций МВД к предоставлению государственных услуг в сфере миграции. Об этом стало известно на пленарном заседании. «Предприятие и организация будут содействовать в приеме заявлений, необходимых для выдачи виз, приглашений, разрешений на временное проживание, для выдачи или замены видов на жительство», — сообщилось на заседании, трансляция велась на официальном сайте Госдумы. Также МВД будет оказывать услуги по оформлению и выдаче патентов для осуществления иностранными гражданами трудовой деятельности на территории Московской области и другие. Ранее глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что в РФ необходимо ужесточить контроль по выдаче российского гражданства мигрантам. По его словам, все подразделения полиции должны принимать участие в контроле. Он отметил, что также стоит уделить внимание наличию запретов на въезд в РФ.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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