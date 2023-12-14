Госдума приняла закон о расширении полномочий МВД в отношении мигрантов

Госдума приняла в третьем чтении закон, которым расширяется практика привлечения организаций МВД к предоставлению государственных услуг в сфере миграции. Об этом стало известно на пленарном заседании.
«Предприятие и организация будут содействовать в приеме заявлений, необходимых для выдачи виз, приглашений, разрешений на временное проживание, для выдачи или замены видов на жительство», — сообщилось на заседании, трансляция велась на официальном сайте Госдумы. Также МВД будет оказывать услуги по оформлению и выдаче патентов для осуществления иностранными гражданами трудовой деятельности на территории Московской области и другие.
Ранее глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что в РФ необходимо ужесточить контроль по выдаче российского гражданства мигрантам. По его словам, все подразделения полиции должны принимать участие в контроле. Он отметил, что также стоит уделить внимание наличию запретов на въезд в РФ.
Госдума приняла в третьем чтении закон, которым расширяется практика привлечения организаций МВД к предоставлению государственных услуг в сфере миграции. Об этом стало известно на пленарном заседании. «Предприятие и организация будут содействовать в приеме заявлений, необходимых для выдачи виз, приглашений, разрешений на временное проживание, для выдачи или замены видов на жительство», — сообщилось на заседании, трансляция велась на официальном сайте Госдумы. Также МВД будет оказывать услуги по оформлению и выдаче патентов для осуществления иностранными гражданами трудовой деятельности на территории Московской области и другие. Ранее глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что в РФ необходимо ужесточить контроль по выдаче российского гражданства мигрантам. По его словам, все подразделения полиции должны принимать участие в контроле. Он отметил, что также стоит уделить внимание наличию запретов на въезд в РФ.