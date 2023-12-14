Сайт Кремля перестал загружаться
новость из сюжетаПрямая линия с Путиным 14 декабря 2023 года
Официальный сайт Кремля перестал работать в Сети. Об этом стало известно за час до начала прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным.
При открытии страницы Кремля всплывает сообщение «Не удается получить доступ к сайту». В этом убедился корреспондент URA.RU. Сегодня запланирована прямая линия и пресс-конференция с Путиным. Глава государства пообщается с жителями страны и ответит на интересующие их вопросы.
Скриншот страницы официального сайта Кремля
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