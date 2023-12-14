Сайт Кремля упал за час до прямой линии Путина. Скрин

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Сайт Кремля перестал загружаться Фото:
новость из сюжета
Прямая линия с Путиным 14 декабря 2023 года

Официальный сайт Кремля перестал работать в Сети. Об этом стало известно за час до начала прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным.

При открытии страницы Кремля всплывает сообщение «Не удается получить доступ к сайту». В этом убедился корреспондент URA.RU. Сегодня запланирована прямая линия и пресс-конференция с Путиным. Глава государства пообщается с жителями страны и ответит на интересующие их вопросы.

Скриншот страницы официального сайта Кремля
Скриншот страницы официального сайта Кремля

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Официальный сайт Кремля перестал работать в Сети. Об этом стало известно за час до начала прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным. При открытии страницы Кремля всплывает сообщение «Не удается получить доступ к сайту». В этом убедился корреспондент URA.RU. Сегодня запланирована прямая линия и пресс-конференция с Путиным. Глава государства пообщается с жителями страны и ответит на интересующие их вопросы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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