Путин: Одесса — русский город

Русские и украинцы являются единым народом, подчеркнул Владимир Путин
новость из сюжетаПрямая линия с Путиным 14 декабря 2023 года
Президент РФ Владимир Путин назвал Одессу русским городом. Об этом глава государства сказал на Прямой линии. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».
«Весь юго-восток Украины всегда был пророссийским. Одесса вообще русский город», — рассказал президент. Он также отметил, что юго-восток Украины всегда голосовал за тех, кто шел на выборы с пророссийскими лозунгами. URA.RU ведет прямую трансляцию с мероприятия.
Путин также добавил, что русские и украинцы являются единым народом. По его словам, текущий конфликт является трагедией, которая «похожа на гражданскую войну».
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