Путин: Одесса — русский город

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Итоги года с Владимиром Путиным. Москва, путин владимир
Русские и украинцы являются единым народом, подчеркнул Владимир Путин Фото:
новость из сюжета
Прямая линия с Путиным 14 декабря 2023 года

Президент РФ Владимир Путин назвал Одессу русским городом. Об этом глава государства сказал на Прямой линии. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».

«Весь юго-восток Украины всегда был пророссийским. Одесса вообще русский город», — рассказал президент. Он также отметил, что юго-восток Украины всегда голосовал за тех, кто шел на выборы с пророссийскими лозунгами. URA.RU ведет прямую трансляцию с мероприятия.

Путин также добавил, что русские и украинцы являются единым народом. По его словам, текущий конфликт является трагедией, которая «похожа на гражданскую войну».

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главное из "Прямой линии" Путина - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент РФ Владимир Путин назвал Одессу русским городом. Об этом глава государства сказал на Прямой линии. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». «Весь юго-восток Украины всегда был пророссийским. Одесса вообще русский город», — рассказал президент. Он также отметил, что юго-восток Украины всегда голосовал за тех, кто шел на выборы с пророссийскими лозунгами. URA.RU ведет прямую трансляцию с мероприятия. Путин также добавил, что русские и украинцы являются единым народом. По его словам, текущий конфликт является трагедией, которая «похожа на гражданскую войну».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...