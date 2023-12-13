За дисциплиной в цехах челябинского завода проследит компьютер

14 декабря 2023 в 14:25 Размер текста - 17 +

За дисциплиной рабочих компрессорного завода проследит компьютер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU За дисциплиной в сборочном цехе Челябинского компрессорного завода проследит компьютер. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Ростелекома, подобный программно-аппаратный комплекс установлен впервые в стране. «Программно-аппаратный комплекс фиксирует передвижение и местонахождение сотрудников завода во время рабочего дня. Система проанализирует их загруженность и результативность. Если испытания пройдут успешно, заказчик сможет значительно улучшить трудовую дисциплину коллектива и увеличить выработку единиц продукции», — отметили в Ростелекоме. Возможности системы позволяют управлять нештатными ситуациями для безопасности персонала и оптимизации транспортных потоков на объекте. Сотрудников обеспечили метками. На площадке установили несколько передвижных радаров. Сигнал с маячков поступает на станцию, а затем передается по мобильным каналам связи на сервер, где информация анализируется. У руководства будет полный отчет о занятости сотрудника, траектории его передвижения и причинах простоя. Гендиректор компрессорного завода Денис Ялалетдинов рассчитывает на рост эффективности производства. «Система мониторинга позволит повысить компаниям уровень трудовой дисциплины до 85%. Объем выпускаемой продукции может увеличиться до 20%», — заявил директор челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Макагонов. Проект является пилотным. Его первые результаты стороны получат в конце декабря. Подобные технологии в регионе развивают также в Миассе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

За дисциплиной в сборочном цехе Челябинского компрессорного завода проследит компьютер. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Ростелекома, подобный программно-аппаратный комплекс установлен впервые в стране. «Программно-аппаратный комплекс фиксирует передвижение и местонахождение сотрудников завода во время рабочего дня. Система проанализирует их загруженность и результативность. Если испытания пройдут успешно, заказчик сможет значительно улучшить трудовую дисциплину коллектива и увеличить выработку единиц продукции», — отметили в Ростелекоме. Возможности системы позволяют управлять нештатными ситуациями для безопасности персонала и оптимизации транспортных потоков на объекте. Сотрудников обеспечили метками. На площадке установили несколько передвижных радаров. Сигнал с маячков поступает на станцию, а затем передается по мобильным каналам связи на сервер, где информация анализируется. У руководства будет полный отчет о занятости сотрудника, траектории его передвижения и причинах простоя. Гендиректор компрессорного завода Денис Ялалетдинов рассчитывает на рост эффективности производства. «Система мониторинга позволит повысить компаниям уровень трудовой дисциплины до 85%. Объем выпускаемой продукции может увеличиться до 20%», — заявил директор челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Макагонов. Проект является пилотным. Его первые результаты стороны получат в конце декабря. Подобные технологии в регионе развивают также в Миассе.