13 декабря 2023

Зарезанную на пермской трассе девушку напоили перед убийством

© Служба новостей «URA.RU»
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Подруга обвиняемого в убийстве, угощала жертву алкоголем Фото:

Пермячку, тело которой было найдено на трассе в Пермском муниципальном округе, напоили перед убийством. Олю (Имя изменено) видели в баре вместе с девушкой подозреваемого в преступлении. По версии следствия, мужчина более 20 раз ударил ножом девушку посреди трассы.

«У Оли было несколько конфликтов с мужчиной, который признался в совершении убийства. Все они произошли в баре. Последний раз девушка убийцы поспорила с жертвой в одном из баров в Култаево. Позже Олю видели в компании этой девушки. Люди говорили, что она поила Олю алкоголем», — рассказала мама убитой девушки 59.RU. Ее дочь хотела открыть свой салон пирсинга и тату. Убитой девушке было 20 лет.

Преступление случилось в ночь на 8 декабря. В убийстве обвиняется 52-летний мужчина, который обзывал Олю. Он дал признательные показания и находится в СИЗО. По одной из версий, пермяк затаил обиду на девушку после того, как его избили Олины знакомые.

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Пермячку, тело которой было найдено на трассе в Пермском муниципальном округе, напоили перед убийством. Олю (Имя изменено) видели в баре вместе с девушкой подозреваемого в преступлении. По версии следствия, мужчина более 20 раз ударил ножом девушку посреди трассы. «У Оли было несколько конфликтов с мужчиной, который признался в совершении убийства. Все они произошли в баре. Последний раз девушка убийцы поспорила с жертвой в одном из баров в Култаево. Позже Олю видели в компании этой девушки. Люди говорили, что она поила Олю алкоголем», — рассказала мама убитой девушки 59.RU. Ее дочь хотела открыть свой салон пирсинга и тату. Убитой девушке было 20 лет. Преступление случилось в ночь на 8 декабря. В убийстве обвиняется 52-летний мужчина, который обзывал Олю. Он дал признательные показания и находится в СИЗО. По одной из версий, пермяк затаил обиду на девушку после того, как его избили Олины знакомые.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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