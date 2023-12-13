Зарезанную на пермской трассе девушку напоили перед убийством

14 декабря 2023 в 14:36 Размер текста - 17 +

Подруга обвиняемого в убийстве, угощала жертву алкоголем Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пермячку, тело которой было найдено на трассе в Пермском муниципальном округе, напоили перед убийством. Олю (Имя изменено) видели в баре вместе с девушкой подозреваемого в преступлении. По версии следствия, мужчина более 20 раз ударил ножом девушку посреди трассы. «У Оли было несколько конфликтов с мужчиной, который признался в совершении убийства. Все они произошли в баре. Последний раз девушка убийцы поспорила с жертвой в одном из баров в Култаево. Позже Олю видели в компании этой девушки. Люди говорили, что она поила Олю алкоголем», — рассказала мама убитой девушки 59.RU. Ее дочь хотела открыть свой салон пирсинга и тату. Убитой девушке было 20 лет. Преступление случилось в ночь на 8 декабря. В убийстве обвиняется 52-летний мужчина, который обзывал Олю. Он дал признательные показания и находится в СИЗО. По одной из версий, пермяк затаил обиду на девушку после того, как его избили Олины знакомые.

Пермячку, тело которой было найдено на трассе в Пермском муниципальном округе, напоили перед убийством. Олю (Имя изменено) видели в баре вместе с девушкой подозреваемого в преступлении. По версии следствия, мужчина более 20 раз ударил ножом девушку посреди трассы. «У Оли было несколько конфликтов с мужчиной, который признался в совершении убийства. Все они произошли в баре. Последний раз девушка убийцы поспорила с жертвой в одном из баров в Култаево. Позже Олю видели в компании этой девушки. Люди говорили, что она поила Олю алкоголем», — рассказала мама убитой девушки 59.RU. Ее дочь хотела открыть свой салон пирсинга и тату. Убитой девушке было 20 лет. Преступление случилось в ночь на 8 декабря. В убийстве обвиняется 52-летний мужчина, который обзывал Олю. Он дал признательные показания и находится в СИЗО. По одной из версий, пермяк затаил обиду на девушку после того, как его избили Олины знакомые.