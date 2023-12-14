Путин: участники СВО будут заниматься патриотическим воспитанием в детсадах

14 декабря 2023 в 14:35 Размер текста - 17 +

Войны выигрывают школьные учителя, заявил Владимир Путин Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Прямая линия с Путиным 14 декабря 2023 года Войны выигрывают не полководцы, а школьные учителя. Об этом сказал Владимир Путин, отвечая на вопрос про патриотическое воспитание в школах и детских садах, которым будут заниматься участники спецоперации. «Что касается востребованности участников СВО в процессе воспитания молодых людей — в высшей степени востребована. Очевидная вещь на переломном моменте истории. Это воспитание молодых людей в духе патриотизма — оно чрезвычайно важно. Мы уже начинаем это делать, многие [участники СВО] уже работают в школах и с детскими коллективами. Будем расширять эту работу», — заявил Владимир Путин. URA.RU ведет прямую трансляцию с мероприятия. Он также отметил, что войны выигрывают не полководцы, а учителя. Тем самым он еще раз подчеркнул важность патриотического воспитания молодежи.

Войны выигрывают не полководцы, а школьные учителя. Об этом сказал Владимир Путин, отвечая на вопрос про патриотическое воспитание в школах и детских садах, которым будут заниматься участники спецоперации. «Что касается востребованности участников СВО в процессе воспитания молодых людей — в высшей степени востребована. Очевидная вещь на переломном моменте истории. Это воспитание молодых людей в духе патриотизма — оно чрезвычайно важно. Мы уже начинаем это делать, многие [участники СВО] уже работают в школах и с детскими коллективами. Будем расширять эту работу», — заявил Владимир Путин. URA.RU ведет прямую трансляцию с мероприятия. Он также отметил, что войны выигрывают не полководцы, а учителя. Тем самым он еще раз подчеркнул важность патриотического воспитания молодежи.