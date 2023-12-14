Путин: участники СВО будут заниматься патриотическим воспитанием в детсадах

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Итоги года с Владимиром Путиным. Москва, владимир путин
Войны выигрывают школьные учителя, заявил Владимир Путин Фото:
новость из сюжета
Прямая линия с Путиным 14 декабря 2023 года

Войны выигрывают не полководцы, а школьные учителя. Об этом сказал Владимир Путин, отвечая на вопрос про патриотическое воспитание в школах и детских садах, которым будут заниматься участники спецоперации.

«Что касается востребованности участников СВО в процессе воспитания молодых людей — в высшей степени востребована. Очевидная вещь на переломном моменте истории. Это воспитание молодых людей в духе патриотизма — оно чрезвычайно важно. Мы уже начинаем это делать, многие [участники СВО] уже работают в школах и с детскими коллективами. Будем расширять эту работу», — заявил Владимир Путин. URA.RU ведет прямую трансляцию с мероприятия. Он также отметил, что войны выигрывают не полководцы, а учителя. Тем самым он еще раз подчеркнул важность патриотического воспитания молодежи.

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Войны выигрывают не полководцы, а школьные учителя. Об этом сказал Владимир Путин, отвечая на вопрос про патриотическое воспитание в школах и детских садах, которым будут заниматься участники спецоперации. «Что касается востребованности участников СВО в процессе воспитания молодых людей — в высшей степени востребована. Очевидная вещь на переломном моменте истории. Это воспитание молодых людей в духе патриотизма — оно чрезвычайно важно. Мы уже начинаем это делать, многие [участники СВО] уже работают в школах и с детскими коллективами. Будем расширять эту работу», — заявил Владимир Путин. URA.RU ведет прямую трансляцию с мероприятия. Он также отметил, что войны выигрывают не полководцы, а учителя. Тем самым он еще раз подчеркнул важность патриотического воспитания молодежи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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