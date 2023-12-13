Работник «дочки» «Роснефти» в ХМАО отсудил компенсацию за раздробленный палец

14 декабря 2023 в 16:31 Размер текста - 17 +

Суд постановил выплатить нефтянику компенсацию за травму на рабочем месте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Работник «Самотлорнефтегаза» (дочернее общество «Роснефти» в ХМАО) отсудил у компании компенсацию за раздробленный палец. В документах Нижневартовского городского суда указано, что с работодателя взыскали 70 тысяч рублей. «Электромонтер обратился в суд с иском к АО „Самотлорнефтегаз“ о взыскании компенсации морального вреда из-за полученной на рабочем месте травмы — открытого оскольчатого перелома ногтевой фаланги пальца левой кисти. Взыскать с компании в пользу сотрудника 70000 рублей, в доход бюджета города Нижневартовска госпошлину в размере 300 рублей», — гласит решение суда. На суде электромонтер сообщил, что ударил по пальцу молотком, когда выполнял задание начальника, который отправил молодого человека разбирать деревянные паллеты. Работник сообщил о травме руководителю, но тот попросил скрыть, что рука повреждена на работе. Начальник отправил сотрудника с нефтяного месторождения на попутном транспорте до остановки общественного транспорта, а после этого нефтяник сам добирался до травмпункта — медицинскую помощь он получил через четыре часа. Сообщить о производственной травме электромонтер смог лишь через месяц, когда восстановил здоровье. Комиссия, которая расследовала происшествие, установила, что причиной травмы стали неудовлетворительная организация работы и отсутствие инструктажа по охране труда. Агентство направило в «Самотлорнефтегаз» запрос с просьбой прокомментировать происшествие. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что работник «РН-Сервиса» отсудил 600 тысяч рублей за вибрационную болезнь. Компания не согласилась с решением суда и потребовала снизить сумму выплат. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Работник «Самотлорнефтегаза» (дочернее общество «Роснефти» в ХМАО) отсудил у компании компенсацию за раздробленный палец. В документах Нижневартовского городского суда указано, что с работодателя взыскали 70 тысяч рублей. «Электромонтер обратился в суд с иском к АО „Самотлорнефтегаз“ о взыскании компенсации морального вреда из-за полученной на рабочем месте травмы — открытого оскольчатого перелома ногтевой фаланги пальца левой кисти. Взыскать с компании в пользу сотрудника 70000 рублей, в доход бюджета города Нижневартовска госпошлину в размере 300 рублей», — гласит решение суда. На суде электромонтер сообщил, что ударил по пальцу молотком, когда выполнял задание начальника, который отправил молодого человека разбирать деревянные паллеты. Работник сообщил о травме руководителю, но тот попросил скрыть, что рука повреждена на работе. Начальник отправил сотрудника с нефтяного месторождения на попутном транспорте до остановки общественного транспорта, а после этого нефтяник сам добирался до травмпункта — медицинскую помощь он получил через четыре часа. Сообщить о производственной травме электромонтер смог лишь через месяц, когда восстановил здоровье. Комиссия, которая расследовала происшествие, установила, что причиной травмы стали неудовлетворительная организация работы и отсутствие инструктажа по охране труда. Агентство направило в «Самотлорнефтегаз» запрос с просьбой прокомментировать происшествие. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что работник «РН-Сервиса» отсудил 600 тысяч рублей за вибрационную болезнь. Компания не согласилась с решением суда и потребовала снизить сумму выплат.