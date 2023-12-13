В Кургане построят высотки со специальными детсадами. Скрин

14 декабря 2023 в 15:57 Размер текста - 17 +

В Заозерном в новых жилых домах планируют разместить специальные детсады Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Комплексная застройка в Курганской области В Кургане в 13 микрорайоне Заозерного планируют построить более десятка высоток и обустроить на первых этажах домов детские сады с изучением иностранных языков, а также логопедическим уклоном. Об этом сообщается на сайте администрации города. «С 1 по 12 этап предусмотрено строительство многоквартирных жилых домов в 13 микрорайоне Заозерного, на 13 этапе строительство многофункционального центра. Также предусматриваются встроенные нежилые помещения на первом этаже с устройством специализированных детских садов с изучением иностранных языков и с логопедическим уклоном. Общая площадь застройки более 11 гектаров», — говорится в постановлении мэрии. Всего планируется построить 12 жилых домов до 10 этажей. Территория, выделенная под комплексную жилую застройку, находится в границах улиц Фарафонова, Илизарова, Елисеева и Первомайским проспектом. В будущих домах планируют разместить 3607 человек. Ранее URA.RU писало, что тюменский девелопер построит новый район в Кургане. Компания застройщика «ISB Development» планируют за восемь лет возвести около ста жилых домов в Заозерном. Еще одна тюменская фирма построит жилой квартал рядом с озером Черное. Согласно проекту, планируется застройка малоэтажными жилыми домами. В 13 микрорайоне Заозерного планируют построить 12 многоэтажных домов со встроенными специальными детсадами Скрин: сайт администрации города Кургана

В Кургане в 13 микрорайоне Заозерного планируют построить более десятка высоток и обустроить на первых этажах домов детские сады с изучением иностранных языков, а также логопедическим уклоном. Об этом сообщается на сайте администрации города. «С 1 по 12 этап предусмотрено строительство многоквартирных жилых домов в 13 микрорайоне Заозерного, на 13 этапе строительство многофункционального центра. Также предусматриваются встроенные нежилые помещения на первом этаже с устройством специализированных детских садов с изучением иностранных языков и с логопедическим уклоном. Общая площадь застройки более 11 гектаров», — говорится в постановлении мэрии. Всего планируется построить 12 жилых домов до 10 этажей. Территория, выделенная под комплексную жилую застройку, находится в границах улиц Фарафонова, Илизарова, Елисеева и Первомайским проспектом. В будущих домах планируют разместить 3607 человек. Ранее URA.RU писало, что тюменский девелопер построит новый район в Кургане. Компания застройщика «ISB Development» планируют за восемь лет возвести около ста жилых домов в Заозерном. Еще одна тюменская фирма построит жилой квартал рядом с озером Черное. Согласно проекту, планируется застройка малоэтажными жилыми домами.