13 декабря 2023

В Кургане построят высотки со специальными детсадами. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новые детские сады и строительство трамвайной линии в Академический. Екатеринбург, детский сад, детсад, дошкольное учреждение, детский сад45
В Заозерном в новых жилых домах планируют разместить специальные детсады Фото:
новость из сюжета
Комплексная застройка в Курганской области

В Кургане в 13 микрорайоне Заозерного планируют построить более десятка высоток и обустроить на первых этажах домов детские сады с изучением иностранных языков, а также логопедическим уклоном. Об этом сообщается на сайте администрации города.

«С 1 по 12 этап предусмотрено строительство многоквартирных жилых домов в 13 микрорайоне Заозерного, на 13 этапе строительство многофункционального центра. Также предусматриваются встроенные нежилые помещения на первом этаже с устройством специализированных детских садов с изучением иностранных языков и с логопедическим уклоном. Общая площадь застройки более 11 гектаров», — говорится в постановлении мэрии. Всего планируется построить 12 жилых домов до 10 этажей.

Территория, выделенная под комплексную жилую застройку, находится в границах улиц Фарафонова, Илизарова, Елисеева и Первомайским проспектом. В будущих домах планируют разместить 3607 человек.

Ранее URA.RU писало, что тюменский девелопер построит новый район в Кургане. Компания застройщика «ISB Development» планируют за восемь лет возвести около ста жилых домов в Заозерном. Еще одна тюменская фирма построит жилой квартал рядом с озером Черное. Согласно проекту, планируется застройка малоэтажными жилыми домами.

В 13 микрорайоне Заозерного планируют построить 12 многоэтажных домов со встроенными специальными детсадами
В 13 микрорайоне Заозерного планируют построить 12 многоэтажных домов со встроенными специальными детсадами

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главное из "Прямой линии" Путина - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане в 13 микрорайоне Заозерного планируют построить более десятка высоток и обустроить на первых этажах домов детские сады с изучением иностранных языков, а также логопедическим уклоном. Об этом сообщается на сайте администрации города. «С 1 по 12 этап предусмотрено строительство многоквартирных жилых домов в 13 микрорайоне Заозерного, на 13 этапе строительство многофункционального центра. Также предусматриваются встроенные нежилые помещения на первом этаже с устройством специализированных детских садов с изучением иностранных языков и с логопедическим уклоном. Общая площадь застройки более 11 гектаров», — говорится в постановлении мэрии. Всего планируется построить 12 жилых домов до 10 этажей. Территория, выделенная под комплексную жилую застройку, находится в границах улиц Фарафонова, Илизарова, Елисеева и Первомайским проспектом. В будущих домах планируют разместить 3607 человек. Ранее URA.RU писало, что тюменский девелопер построит новый район в Кургане. Компания застройщика «ISB Development» планируют за восемь лет возвести около ста жилых домов в Заозерном. Еще одна тюменская фирма построит жилой квартал рядом с озером Черное. Согласно проекту, планируется застройка малоэтажными жилыми домами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...