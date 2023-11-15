Компания тюменского девелопера построит жилые дома рядом с озером в Кургане

Компания «СЗ «Эко-Строй», который владеет девелоперский холдинг «Партнер» из Тюмени, займется комплексной застройкой в районе озера Черное в Кургане. Администрацией города выдано разрешение на возведение нескольких жилых домов. Информация об этом размещена на сайте администрации города.
«ООО «СЗ «Эко-Строй», г. Тюмень. Разрешение на комплексное развитие незастроенной территории, расположенной в районе озера Черное в городе Кургане. Многоквартирные жилые дома ГП-6, ГП-7. Жилой дом ГП-7», — говорится в документе.
Компания займется строительством малоэтажного жилого комплекса. В планах построить жилье класса «стандарт» и «комфорт» для 12 тысяч горожан. Площадь территории под застройку составляет 150 гектаров. Девелоперскому холдингу «Партнер» на строительство жилого комплекса банком «Дом.РФ» был выделен кредит на 2,5 млрд рублей. В рамках первой очереди планируется возвести жилье почти на 600 квартир. Около четырех тысяч квадратов будет предусмотрено под коммерческие помещения.
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