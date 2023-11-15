Компания тюменского девелопера построит жилые дома рядом с озером в Кургане

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Презентация проекта КРТ «Озеро Черное». Курган, стакан, заозерный, черное озеро
Тюменский застройщик возведет рядом с озером малоэтажные дома (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Комплексная застройка в Курганской области

Компания «СЗ «Эко-Строй», который владеет девелоперский холдинг «Партнер» из Тюмени, займется комплексной застройкой в районе озера Черное в Кургане. Администрацией города выдано разрешение на возведение нескольких жилых домов. Информация об этом размещена на сайте администрации города.

«ООО «СЗ «Эко-Строй», г. Тюмень. Разрешение на комплексное развитие незастроенной территории, расположенной в районе озера Черное в городе Кургане. Многоквартирные жилые дома ГП-6, ГП-7. Жилой дом ГП-7», — говорится в документе.

Компания займется строительством малоэтажного жилого комплекса. В планах построить жилье класса «стандарт» и «комфорт» для 12 тысяч горожан. Площадь территории под застройку составляет 150 гектаров. Девелоперскому холдингу «Партнер» на строительство жилого комплекса банком «Дом.РФ» был выделен кредит на 2,5 млрд рублей. В рамках первой очереди планируется возвести жилье почти на 600 квартир. Около четырех тысяч квадратов будет предусмотрено под коммерческие помещения.

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Компания «СЗ «Эко-Строй», который владеет девелоперский холдинг «Партнер» из Тюмени, займется комплексной застройкой в районе озера Черное в Кургане. Администрацией города выдано разрешение на возведение нескольких жилых домов. Информация об этом размещена на сайте администрации города. «ООО «СЗ «Эко-Строй», г. Тюмень. Разрешение на комплексное развитие незастроенной территории, расположенной в районе озера Черное в городе Кургане. Многоквартирные жилые дома ГП-6, ГП-7. Жилой дом ГП-7», — говорится в документе. Компания займется строительством малоэтажного жилого комплекса. В планах построить жилье класса «стандарт» и «комфорт» для 12 тысяч горожан. Площадь территории под застройку составляет 150 гектаров. Девелоперскому холдингу «Партнер» на строительство жилого комплекса банком «Дом.РФ» был выделен кредит на 2,5 млрд рублей. В рамках первой очереди планируется возвести жилье почти на 600 квартир. Около четырех тысяч квадратов будет предусмотрено под коммерческие помещения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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