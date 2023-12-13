13 декабря 2023

Власти в Пермском крае раскрыли детали осеннего призыва в регионе

Пермский край отправил в войска 2700 призывников
© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка солдат срочной службы на Дальний Восток. Свердловская область, сборный пункт егоршино, срочники, призыв в армию, срочная служба, осенний призыв
Пермский край отправил в войска 2700 новобранцев Фото:
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Призыв — 2023

Пермский край почти полностью выполнил план по отправке новобранцев в Вооруженные силы РФ в рамках осеннего призыва-2023. Предварительные итоги призыва подвело министерство безопасности региона. Ведомство разместило информацию в Telegram.

«По состоянию на 13 декабря 2023 г., в соответствии с установленным заданием Минобороны РФ, на срочную службу в Вооруженные силы направлено чуть менее 2700 мужчин призывного возраста, что составляет 90%. До 31 декабря Пермский край норму призыва граждан осенью 2023 года выполнит в полном объеме», — отмечают в ведомстве.

По информации министерства тербезопасности, призывники будут нести службу на всей территории России, «вне зоны проведения специальной военной операции». 29 декабря призывные комиссии в регионе завершат свою работу. URA.RU рассказывало, что осенний призыв стартовал 1 октября, а в ряде территории Пермского края — на месяц позже. В рамках осенней призывной кампании на военную службу должны быть призваны порядка 2900 новобранцев.

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Пермский край почти полностью выполнил план по отправке новобранцев в Вооруженные силы РФ в рамках осеннего призыва-2023. Предварительные итоги призыва подвело министерство безопасности региона. Ведомство разместило информацию в Telegram. «По состоянию на 13 декабря 2023 г., в соответствии с установленным заданием Минобороны РФ, на срочную службу в Вооруженные силы направлено чуть менее 2700 мужчин призывного возраста, что составляет 90%. До 31 декабря Пермский край норму призыва граждан осенью 2023 года выполнит в полном объеме», — отмечают в ведомстве. По информации министерства тербезопасности, призывники будут нести службу на всей территории России, «вне зоны проведения специальной военной операции». 29 декабря призывные комиссии в регионе завершат свою работу. URA.RU рассказывало, что осенний призыв стартовал 1 октября, а в ряде территории Пермского края — на месяц позже. В рамках осенней призывной кампании на военную службу должны быть призваны порядка 2900 новобранцев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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