Путин прокомментировал обеспечение российских военных на СВО

Путин: Минобороны РФ наращивает поставки обмундирования для солдат
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Заключительная пресс-конференция президента России Владимира Путина по окончанию визита в Китай. Пекин, КНР, путин владимир
Россия обеспечивает солдат необходимой экипировкой и будет наращивать поставки, сказал Владимир Путин Фото:
новость из сюжета
Прямая линия с Путиным 14 декабря 2023 года

Минобороны РФ работают над обеспечением российских солдат необходимым обмундированием. Об этом рассказал Владимир Путин.

«Я уже говорил, что линия фронта [составляет] почти два километра. Наверное, а точно не везде, все вовремя поставляется. Но и собственное производство растет. Частным образом многое из-за границы закупается. Минобороны работает в этом направлении», — отметил российский президент во время прямой линии. URA.RU проводит прямую трансляцию мероприятия.

Путин отметил, что в РФ будут наращивать поставки для солдат. Общероссийский народный фронт (ОНФ) также осуществляет данную поддержку. Сами россияне пожертвовали свыше 10 миллионов.

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Минобороны РФ работают над обеспечением российских солдат необходимым обмундированием. Об этом рассказал Владимир Путин. «Я уже говорил, что линия фронта [составляет] почти два километра. Наверное, а точно не везде, все вовремя поставляется. Но и собственное производство растет. Частным образом многое из-за границы закупается. Минобороны работает в этом направлении», — отметил российский президент во время прямой линии. URA.RU проводит прямую трансляцию мероприятия. Путин отметил, что в РФ будут наращивать поставки для солдат. Общероссийский народный фронт (ОНФ) также осуществляет данную поддержку. Сами россияне пожертвовали свыше 10 миллионов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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