Путин прокомментировал обеспечение российских военных на СВО

Минобороны РФ работают над обеспечением российских солдат необходимым обмундированием. Об этом рассказал Владимир Путин.
«Я уже говорил, что линия фронта [составляет] почти два километра. Наверное, а точно не везде, все вовремя поставляется. Но и собственное производство растет. Частным образом многое из-за границы закупается. Минобороны работает в этом направлении», — отметил российский президент во время прямой линии. URA.RU проводит прямую трансляцию мероприятия.
Путин отметил, что в РФ будут наращивать поставки для солдат. Общероссийский народный фронт (ОНФ) также осуществляет данную поддержку. Сами россияне пожертвовали свыше 10 миллионов.
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