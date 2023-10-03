Военный эксперт Онуфриенко: в российской армии появились новые элитные батальоны

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Использовать опыт ЧВК «Вагнер» для создания батальона не получится, считает Михаил Онуфриенко Фото:
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Министерство обороны РФ комплектует новые штурмовые отряды, не предусмотренные в рамках штатного расписания. Новые батальоны пройдут качественную и более сложную подготовку. Об этом сообщил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

«Сейчас в Минобороны формируются два батальона, не буду говорить каких, но суть в том, что мы занимаемся их доукомплектованием материально-техническими средствами, которых в рамках штатного расписания Минобороны не предусмотрено», — поделился с NEWS.ru эксперт. По его словам, эти батальоны станут новой элитой российской армии.

Онуфриенко также отметил, что в рамках военного ведомства невозможно использовать опыт ЧВК «Вагнер», потому что финансирование организации было негосударственным. Эксперт акцентирует внимание на различии в нормах обеспечения и уставе, а также на техническом обеспечении.

Ранее президент России Владимир Путин поручил экс-главе штаба «Вагнер» Андрею Трошеву создать добровольческие подразделения в зоне СВО. Также на прошлой неделе Депутат Госдумы Станислав Наумов рассказал, что расходы на оборону в России могут быть увеличены сверх средств, заложенных в бюджете на 2024 год и плановый период 2025—2026 годов.

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Министерство обороны РФ комплектует новые штурмовые отряды, не предусмотренные в рамках штатного расписания. Новые батальоны пройдут качественную и более сложную подготовку. Об этом сообщил военный эксперт Михаил Онуфриенко. «Сейчас в Минобороны формируются два батальона, не буду говорить каких, но суть в том, что мы занимаемся их доукомплектованием материально-техническими средствами, которых в рамках штатного расписания Минобороны не предусмотрено», — поделился с NEWS.ru эксперт. По его словам, эти батальоны станут новой элитой российской армии. Онуфриенко также отметил, что в рамках военного ведомства невозможно использовать опыт ЧВК «Вагнер», потому что финансирование организации было негосударственным. Эксперт акцентирует внимание на различии в нормах обеспечения и уставе, а также на техническом обеспечении. Ранее президент России Владимир Путин поручил экс-главе штаба «Вагнер» Андрею Трошеву создать добровольческие подразделения в зоне СВО. Также на прошлой неделе Депутат Госдумы Станислав Наумов рассказал, что расходы на оборону в России могут быть увеличены сверх средств, заложенных в бюджете на 2024 год и плановый период 2025—2026 годов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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