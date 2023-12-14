Путин поставил американскую журналистку на место во время прямой линии

Американская журналистка спросила президента России Владимира Путина о судьбе американского коллеги Эвана Гершковича, которого обвиняют в шпионаже. Она спросила президента, почему бы Гершковичу не вернуться на Родину. Президент ей зеркально ответил. Он спросил, почему бы американским гражданам не совершать преступления у себя на Родине.
«Вы говорите: „почему бы им [иностранным преступникам, задержанных в РФ — прим. URA.RU] не вернуться на Родину?“ А почему бы им не совершать правонарушения у них на Родине?», — обратился Путин к журналистке издания The Wall Street Journal во время прямой линии. Трансляцию проводит URA.RU.
Журналист Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге в марте. Он обвиняется в шпионаже.
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