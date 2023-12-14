Путин поставил американскую журналистку на место во время прямой линии

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Итоги года с Владимиром Путиным. Москва, владимир путин
Владимир Путин поставил на место американскую журналистку, задав ей встречный вопрос Фото:
новость из сюжета
Прямая линия с Путиным 14 декабря 2023 года

Американская журналистка спросила президента России Владимира Путина о судьбе американского коллеги Эвана Гершковича, которого обвиняют в шпионаже. Она спросила президента, почему бы Гершковичу не вернуться на Родину. Президент ей зеркально ответил. Он спросил, почему бы американским гражданам не совершать преступления у себя на Родине.

«Вы говорите: „почему бы им [иностранным преступникам, задержанных в РФ — прим. URA.RU] не вернуться на Родину?“ А почему бы им не совершать правонарушения у них на Родине?», — обратился Путин к журналистке издания The Wall Street Journal во время прямой линии. Трансляцию проводит URA.RU.

Журналист Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге в марте. Он обвиняется в шпионаже.

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Американская журналистка спросила президента России Владимира Путина о судьбе американского коллеги Эвана Гершковича, которого обвиняют в шпионаже. Она спросила президента, почему бы Гершковичу не вернуться на Родину. Президент ей зеркально ответил. Он спросил, почему бы американским гражданам не совершать преступления у себя на Родине. «Вы говорите: „почему бы им [иностранным преступникам, задержанных в РФ — прим. URA.RU] не вернуться на Родину?“ А почему бы им не совершать правонарушения у них на Родине?», — обратился Путин к журналистке издания The Wall Street Journal во время прямой линии. Трансляцию проводит URA.RU. Журналист Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге в марте. Он обвиняется в шпионаже.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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