WSJ: посол США посетила в СИЗО журналиста Гершковича, обвиняемого в шпионаже

Эван Гершкович выглядит абсолютно здоровым, заявила Линн ТрейсиФото: Сергей Киселев / АГН Москва
Посол США в России Линн Трейси посетила журналиста Эвана Гершковича, который находится в СИЗО и обвиняется в шпионаже. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.
«Посол США Линн Трейси посетила в СИЗО Эвана Гершковича», — говорится в материале газеты. Там добавили, что это был третий визит посла к Гершковичу с момента его ареста в марте. В понедельник, после шести недель с последней встречи, Трейси получила доступ к заключенному в Лефортово в Москве. Посол подтвердила, что Гершкович выглядит здоровым и остается сильным, несмотря на обстоятельства.
Ранее в американской палате представителей была предложена резолюция, требующая освобождения журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Его задержали по обвинению в шпионаже 29 марта в Екатеринбурге. В Мосгорсуде было признано законным продление срока содержания журналиста под стражей на три месяца, передает РАПСИ.
Посол США в России Линн Трейси посетила журналиста Эвана Гершковича, который находится в СИЗО и обвиняется в шпионаже. Об этом пишет газета The Wall Street Journal. «Посол США Линн Трейси посетила в СИЗО Эвана Гершковича», — говорится в материале газеты. Там добавили, что это был третий визит посла к Гершковичу с момента его ареста в марте. В понедельник, после шести недель с последней встречи, Трейси получила доступ к заключенному в Лефортово в Москве. Посол подтвердила, что Гершкович выглядит здоровым и остается сильным, несмотря на обстоятельства. Ранее в американской палате представителей была предложена резолюция, требующая освобождения журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Его задержали по обвинению в шпионаже 29 марта в Екатеринбурге. В Мосгорсуде было признано законным продление срока содержания журналиста под стражей на три месяца, передает РАПСИ.