WSJ: посол США посетила в СИЗО журналиста Гершковича, обвиняемого в шпионаже

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Эван Гершкович выглядит абсолютно здоровым, заявила Линн Трейси Фото:

Посол США в России Линн Трейси посетила журналиста Эвана Гершковича, который находится в СИЗО и обвиняется в шпионаже. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

«Посол США Линн Трейси посетила в СИЗО Эвана Гершковича», — говорится в материале газеты. Там добавили, что это был третий визит посла к Гершковичу с момента его ареста в марте. В понедельник, после шести недель с последней встречи, Трейси получила доступ к заключенному в Лефортово в Москве. Посол подтвердила, что Гершкович выглядит здоровым и остается сильным, несмотря на обстоятельства.

Ранее в американской палате представителей была предложена резолюция, требующая освобождения журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Его задержали по обвинению в шпионаже 29 марта в Екатеринбурге. В Мосгорсуде было признано законным продление срока содержания журналиста под стражей на три месяца, передает РАПСИ.

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Посол США в России Линн Трейси посетила журналиста Эвана Гершковича, который находится в СИЗО и обвиняется в шпионаже. Об этом пишет газета The Wall Street Journal. «Посол США Линн Трейси посетила в СИЗО Эвана Гершковича», — говорится в материале газеты. Там добавили, что это был третий визит посла к Гершковичу с момента его ареста в марте. В понедельник, после шести недель с последней встречи, Трейси получила доступ к заключенному в Лефортово в Москве. Посол подтвердила, что Гершкович выглядит здоровым и остается сильным, несмотря на обстоятельства. Ранее в американской палате представителей была предложена резолюция, требующая освобождения журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Его задержали по обвинению в шпионаже 29 марта в Екатеринбурге. В Мосгорсуде было признано законным продление срока содержания журналиста под стражей на три месяца, передает РАПСИ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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