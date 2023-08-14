WSJ: посол США посетила в СИЗО журналиста Гершковича, обвиняемого в шпионаже

14 августа 2023 в 21:29 Размер текста - 17 +

Эван Гершкович выглядит абсолютно здоровым, заявила Линн Трейси Фото: Сергей Киселев / АГН Москва Посол США в России Линн Трейси посетила журналиста Эвана Гершковича, который находится в СИЗО и обвиняется в шпионаже. Об этом пишет газета The Wall Street Journal. «Посол США Линн Трейси посетила в СИЗО Эвана Гершковича», — говорится в материале газеты. Там добавили, что это был третий визит посла к Гершковичу с момента его ареста в марте. В понедельник, после шести недель с последней встречи, Трейси получила доступ к заключенному в Лефортово в Москве. Посол подтвердила, что Гершкович выглядит здоровым и остается сильным, несмотря на обстоятельства. Ранее в американской палате представителей была предложена резолюция, требующая освобождения журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Его задержали по обвинению в шпионаже 29 марта в Екатеринбурге. В Мосгорсуде было признано законным продление срока содержания журналиста под стражей на три месяца, передает РАПСИ.

Посол США в России Линн Трейси посетила журналиста Эвана Гершковича, который находится в СИЗО и обвиняется в шпионаже. Об этом пишет газета The Wall Street Journal. «Посол США Линн Трейси посетила в СИЗО Эвана Гершковича», — говорится в материале газеты. Там добавили, что это был третий визит посла к Гершковичу с момента его ареста в марте. В понедельник, после шести недель с последней встречи, Трейси получила доступ к заключенному в Лефортово в Москве. Посол подтвердила, что Гершкович выглядит здоровым и остается сильным, несмотря на обстоятельства. Ранее в американской палате представителей была предложена резолюция, требующая освобождения журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Его задержали по обвинению в шпионаже 29 марта в Екатеринбурге. В Мосгорсуде было признано законным продление срока содержания журналиста под стражей на три месяца, передает РАПСИ.