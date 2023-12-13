В Курганской области яйца за неделю подорожали еще на 11%

14 декабря 2023 в 15:10 Размер текста - 17 +

Средняя цена десятка яиц за неделю выросла до 121 рубля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Стоимость на десяток куриных яиц в Курганской области за неделю выросла на 11%. По данным на 11 декабря, средняя цена достигла 121 рубля. Об этом сообщается на официальном сайте службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям. На прошлой неделе яйца в среднем стоили 109 рублей. «Средние потребительские цены на отдельные товары и их изменение по Курганской области на 11 декабря 2023 года. Яйца куриные, десять штук. Средняя цена — 121,34 рубль. Это на 11% больше, чем неделю назад», — указано в статистике Свердловскстата. Ранее сообщалось что в Курганской области и других регионах страна начали резко дорожать куриные яйца. За год стоимость выросла на 30%. В магазинах цены варьируются от 99 до 169 рублей за десять штук. На фоне подорожания яиц в Кургане их стали продавать поштучно. Депутат Госдумы Сергей Лисовский, ранее занимающийся птицеводческим бизнесом, заявлял URA.RU, что рост стоимости яиц связан с большим количеством затрат на производство. Также политик полагает, что подорожание связано с общим ростом цен в России. По словам бывшего руководителя Курганстата Николая Кремлева, стоимость растет из-за спекулянтов.

Стоимость на десяток куриных яиц в Курганской области за неделю выросла на 11%. По данным на 11 декабря, средняя цена достигла 121 рубля. Об этом сообщается на официальном сайте службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям. На прошлой неделе яйца в среднем стоили 109 рублей. «Средние потребительские цены на отдельные товары и их изменение по Курганской области на 11 декабря 2023 года. Яйца куриные, десять штук. Средняя цена — 121,34 рубль. Это на 11% больше, чем неделю назад», — указано в статистике Свердловскстата. Ранее сообщалось что в Курганской области и других регионах страна начали резко дорожать куриные яйца. За год стоимость выросла на 30%. В магазинах цены варьируются от 99 до 169 рублей за десять штук. На фоне подорожания яиц в Кургане их стали продавать поштучно. Депутат Госдумы Сергей Лисовский, ранее занимающийся птицеводческим бизнесом, заявлял URA.RU, что рост стоимости яиц связан с большим количеством затрат на производство. Также политик полагает, что подорожание связано с общим ростом цен в России. По словам бывшего руководителя Курганстата Николая Кремлева, стоимость растет из-за спекулянтов.