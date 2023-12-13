Многодетный депутат раскритиковал новые меры борьбы с абортами властей ХМАО

Многодетный коммунист Жуков из ХМАО потребовал преференций для каждого ребенка

14 декабря 2023 в 17:06 Размер текста - 17 +

Многодетный коммунист Жуков из ХМАО потребовал преференций для каждого ребенка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Многодетный депутат от фракции КПРФ Василий Жуков раскритиковал новые меры борьбы с абортами от правительства ХМАО. На заседании окружной думы обсуждалось введение регионального материнского капитала для семей с двумя детьми, а не с тремя, как это было ранее, сообщает журналист URA.RU. «Мы давали 150 [тысяч рублей] за третьего, теперь даем 177 за второго. А третий, четвертый и пятый не нужны? Я хотел бы рассмотреть такой законопроект, при котором по 177 тысяч будут давать за каждого!» — возмутился Жуков. Коммунист уточнил, что он еще ни разу не пользовался югорским капиталом. Директор департамента соцразвития Югры Тереза Пономарева напомнила ему, что в Югре есть и другие льготы, в том числе и для многодетных. «У нас есть ипотечная выплата для многодетных — 450 тысяч рублей. Также есть меры поддержки налогового характера. Например, транспортный налог. Преференции действуют по всем отраслям жизнедеятельности семьи», — уточнила Пономарева. Ранее URA.RU писало о новых льготах, разработанных югорским правительством для повышения демографии и борьбы с абортами. Получить региональный семейный капитал смогут не только многодетные югорчане, но и семьи с двумя детьми.

Многодетный депутат от фракции КПРФ Василий Жуков раскритиковал новые меры борьбы с абортами от правительства ХМАО. На заседании окружной думы обсуждалось введение регионального материнского капитала для семей с двумя детьми, а не с тремя, как это было ранее, сообщает журналист URA.RU. «Мы давали 150 [тысяч рублей] за третьего, теперь даем 177 за второго. А третий, четвертый и пятый не нужны? Я хотел бы рассмотреть такой законопроект, при котором по 177 тысяч будут давать за каждого!» — возмутился Жуков. Коммунист уточнил, что он еще ни разу не пользовался югорским капиталом. Директор департамента соцразвития Югры Тереза Пономарева напомнила ему, что в Югре есть и другие льготы, в том числе и для многодетных. «У нас есть ипотечная выплата для многодетных — 450 тысяч рублей. Также есть меры поддержки налогового характера. Например, транспортный налог. Преференции действуют по всем отраслям жизнедеятельности семьи», — уточнила Пономарева. Ранее URA.RU писало о новых льготах, разработанных югорским правительством для повышения демографии и борьбы с абортами. Получить региональный семейный капитал смогут не только многодетные югорчане, но и семьи с двумя детьми.