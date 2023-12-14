Владимиру Путину задали вопрос при помощи сгенерированной нейросетью двойника
новость из сюжетаПрямая линия с Путиным 14 декабря 2023 года
Президенту России Владимиру Путину во время прямой линии задал вопрос его собственный двойник, сгенерированный искусственным интеллектом. Глава государства отметил, что это первый его двойник.
«Я смотрю, что вы говорите моим голосом. Я решил, что быть похожим на себя и говорить моим голосом должен только я. Это то, что касается искусственного интеллекта. И да, это мой первый [двойник — прим. URA.RU]», — пояснил Владимир Путин во время прямой линии, своему двойнику, сгенерированному системой Deepfake. Ему задали вопрос о том, есть ли у президента двойники. Трансляцию проводит URA.RU.
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