Путин пообщался со своим двойником на прямой линии. Видео

14 декабря 2023 в 17:23 Размер текста - 17 +

Владимиру Путину задали вопрос при помощи сгенерированной нейросетью двойника Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Прямая линия с Путиным 14 декабря 2023 года Президенту России Владимиру Путину во время прямой линии задал вопрос его собственный двойник, сгенерированный искусственным интеллектом. Глава государства отметил, что это первый его двойник. «Я смотрю, что вы говорите моим голосом. Я решил, что быть похожим на себя и говорить моим голосом должен только я. Это то, что касается искусственного интеллекта. И да, это мой первый [двойник — прим. URA.RU]», — пояснил Владимир Путин во время прямой линии, своему двойнику, сгенерированному системой Deepfake. Ему задали вопрос о том, есть ли у президента двойники. Трансляцию проводит URA.RU.

Президенту России Владимиру Путину во время прямой линии задал вопрос его собственный двойник, сгенерированный искусственным интеллектом. Глава государства отметил, что это первый его двойник. «Я смотрю, что вы говорите моим голосом. Я решил, что быть похожим на себя и говорить моим голосом должен только я. Это то, что касается искусственного интеллекта. И да, это мой первый [двойник — прим. URA.RU]», — пояснил Владимир Путин во время прямой линии, своему двойнику, сгенерированному системой Deepfake. Ему задали вопрос о том, есть ли у президента двойники. Трансляцию проводит URA.RU.