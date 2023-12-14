Путин о запрете абортов: ребенок — это дар Божий

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Итоги года с Владимиром Путиным. Москва, путин владимир
Нужно обратить внимание на женские консультации в РФ, заявил Владимир Путин Фото:
новость из сюжета
Прямая линия с Путиным 14 декабря 2023 года

Президент России Владимир Путин заявил, что в вопросе запрета абортов надо действовать аккуратно. На прямой линии он сказал, что права и свободы женщин должны соблюдаться, а ребенок — это дар Божий.

«Запрет разве есть? Почему говорят о какой-то вакханалии, ее же нет. Я вспомнил о запретах в сфере антиалкогольной кампании, это привело к употреблению суррогата, самогоноварению, жертвам этого суррогата. Нужно действовать очень аккуратно. Мне известна позиция церкви, другой позиции у нее быть не может, она борется за жизнь каждого человека. Мы должны плачевные результаты иметь в виду. Государство заинтересовано, чтобы демографическая проблема решалась с помощью того, чтобы женщина сама принимала решение о будущем своего ребенка. Решение проблемы лежит в двух областях — обращении к традиционным ценностям, одна из которых большая семья, воспитание в том смысле, что ребенок — это дар Божий, и женщин, и мужчин, и конечно это лежит в сфере материального благосостояния», — сказал Владимир Путин. Он также отметил, что надо обратить внимание на женские консультации в РФ. По его словам, там есть над чем работать. URA.RU ведет прямую трансляцию с мероприятия.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главное из "Прямой линии" Путина - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин заявил, что в вопросе запрета абортов надо действовать аккуратно. На прямой линии он сказал, что права и свободы женщин должны соблюдаться, а ребенок — это дар Божий. «Запрет разве есть? Почему говорят о какой-то вакханалии, ее же нет. Я вспомнил о запретах в сфере антиалкогольной кампании, это привело к употреблению суррогата, самогоноварению, жертвам этого суррогата. Нужно действовать очень аккуратно. Мне известна позиция церкви, другой позиции у нее быть не может, она борется за жизнь каждого человека. Мы должны плачевные результаты иметь в виду. Государство заинтересовано, чтобы демографическая проблема решалась с помощью того, чтобы женщина сама принимала решение о будущем своего ребенка. Решение проблемы лежит в двух областях — обращении к традиционным ценностям, одна из которых большая семья, воспитание в том смысле, что ребенок — это дар Божий, и женщин, и мужчин, и конечно это лежит в сфере материального благосостояния», — сказал Владимир Путин. Он также отметил, что надо обратить внимание на женские консультации в РФ. По его словам, там есть над чем работать. URA.RU ведет прямую трансляцию с мероприятия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...