Тюмень встала в многокилометровые пробки. Скрин

На тюменской объездной автодороге образовалась многокилометровая пробка

14 декабря 2023 в 18:47 Размер текста - 17 +

Затор образовался в районе транспортной развязки на Московском тракте Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU На тюменской объездной автодороге образовалась многокилометровая пробка. Ее протяженность составляет примерно 8 километров, сообщает картографический сервис 2GIS. «Трудности в движении автотранспорта начинаются на объездной в районе» улицы Калужская и продолжаются до здания государственного аграрного университета на Рощинском шоссе. Приблизительная протяженность затора — около 6 километров», — сообщает ресурс. По данным 2GIS, пробка возникла из-за ДТП в средней полосе объездной дороги в районе жилого комплекса Колумб. По этой же причине предположительно трудности с проездом возникли и по Московскому тракту, здесь приблизительная протяженность затора — 2 километра. Скрин — 2GIS

На тюменской объездной автодороге образовалась многокилометровая пробка. Ее протяженность составляет примерно 8 километров, сообщает картографический сервис 2GIS. «Трудности в движении автотранспорта начинаются на объездной в районе» улицы Калужская и продолжаются до здания государственного аграрного университета на Рощинском шоссе. Приблизительная протяженность затора — около 6 километров», — сообщает ресурс. По данным 2GIS, пробка возникла из-за ДТП в средней полосе объездной дороги в районе жилого комплекса Колумб. По этой же причине предположительно трудности с проездом возникли и по Московскому тракту, здесь приблизительная протяженность затора — 2 километра.