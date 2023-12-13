13 декабря 2023

Тюмень встала в многокилометровые пробки. Скрин

На тюменской объездной автодороге образовалась многокилометровая пробка
© Служба новостей «URA.RU»
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Пробка на этап кубка мира по биатлону. Тюмень, пробка, автомобиль
Затор образовался в районе транспортной развязки на Московском тракте Фото:

На тюменской объездной автодороге образовалась многокилометровая пробка. Ее протяженность составляет примерно 8 километров, сообщает картографический сервис 2GIS.

«Трудности в движении автотранспорта начинаются на объездной в районе» улицы Калужская и продолжаются до здания государственного аграрного университета на Рощинском шоссе. Приблизительная протяженность затора — около 6 километров», — сообщает ресурс.

По данным 2GIS, пробка возникла из-за ДТП в средней полосе объездной дороги в районе жилого комплекса Колумб. По этой же причине предположительно трудности с проездом возникли и по Московскому тракту, здесь приблизительная протяженность затора — 2 километра.

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На тюменской объездной автодороге образовалась многокилометровая пробка. Ее протяженность составляет примерно 8 километров, сообщает картографический сервис 2GIS. «Трудности в движении автотранспорта начинаются на объездной в районе» улицы Калужская и продолжаются до здания государственного аграрного университета на Рощинском шоссе. Приблизительная протяженность затора — около 6 километров», — сообщает ресурс. По данным 2GIS, пробка возникла из-за ДТП в средней полосе объездной дороги в районе жилого комплекса Колумб. По этой же причине предположительно трудности с проездом возникли и по Московскому тракту, здесь приблизительная протяженность затора — 2 километра.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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