На тюменской объездной автодороге образовалась многокилометровая пробка. Ее протяженность составляет примерно 8 километров, сообщает картографический сервис 2GIS.
«Трудности в движении автотранспорта начинаются на объездной в районе» улицы Калужская и продолжаются до здания государственного аграрного университета на Рощинском шоссе. Приблизительная протяженность затора — около 6 километров», — сообщает ресурс.
По данным 2GIS, пробка возникла из-за ДТП в средней полосе объездной дороги в районе жилого комплекса Колумб. По этой же причине предположительно трудности с проездом возникли и по Московскому тракту, здесь приблизительная протяженность затора — 2 километра.
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