28 апреля 2023

Куйвашев пообещал восстановить сгоревшие дома жителям поселка Таежный. Видео

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ПГТ Сосьва после пожара. Свердловская область
Куйвашев провел встречу с жителями поселка Таежный Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал жителям поселка Таежный, которые остались без домов из-за пожара, что их жилища будут восстановлены. Об этом он заявил 29 апреля на встрече со свердловчанами.

«Все решения отработаны, приняты. Мы будем восстанавливать полностью здесь все, в частности, ваши дома», — передает слова Куйвашев департамент информационной политики региона в Telegram.

Куйвашев отметил, что все будет сделано по аналогии с Сосьвой, с жителями которой он провел встречу 27 апреля. Также жители Таежного попросили губернатора наградить главу сельской администрации Елену Лихареву, которая на протяжении нескольких суток помогала всем, кто попал в беду. Идею жителей Куйвашев поддержал.

Свердловскую область 25 апреля охватили десятки крупных пожаров. Самый масштабный — в Сосьве. Огонь оставил без домов более 660 свердловчан.

Ранее сообщалось, что губернатор Куйвашев утром 29 апреля вместе с главой ГУ МЧС по Свердловской области вылетел в поселок Таежный на встречу с жителями. Также он выделил более 4,5 млн рублей из резервного фонда региона на оказание материальной помощи погорельцам.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал жителям поселка Таежный, которые остались без домов из-за пожара, что их жилища будут восстановлены. Об этом он заявил 29 апреля на встрече со свердловчанами. «Все решения отработаны, приняты. Мы будем восстанавливать полностью здесь все, в частности, ваши дома», — передает слова Куйвашев департамент информационной политики региона в Telegram. Куйвашев отметил, что все будет сделано по аналогии с Сосьвой, с жителями которой он провел встречу 27 апреля. Также жители Таежного попросили губернатора наградить главу сельской администрации Елену Лихареву, которая на протяжении нескольких суток помогала всем, кто попал в беду. Идею жителей Куйвашев поддержал. Свердловскую область 25 апреля охватили десятки крупных пожаров. Самый масштабный — в Сосьве. Огонь оставил без домов более 660 свердловчан. Ранее сообщалось, что губернатор Куйвашев утром 29 апреля вместе с главой ГУ МЧС по Свердловской области вылетел в поселок Таежный на встречу с жителями. Также он выделил более 4,5 млн рублей из резервного фонда региона на оказание материальной помощи погорельцам.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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