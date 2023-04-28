Куйвашев пообещал восстановить сгоревшие дома жителям поселка Таежный. Видео

29 апреля 2023 в 16:27 Размер текста - 17 +

Куйвашев провел встречу с жителями поселка Таежный Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал жителям поселка Таежный, которые остались без домов из-за пожара, что их жилища будут восстановлены. Об этом он заявил 29 апреля на встрече со свердловчанами. «Все решения отработаны, приняты. Мы будем восстанавливать полностью здесь все, в частности, ваши дома», — передает слова Куйвашев департамент информационной политики региона в Telegram. Куйвашев отметил, что все будет сделано по аналогии с Сосьвой, с жителями которой он провел встречу 27 апреля. Также жители Таежного попросили губернатора наградить главу сельской администрации Елену Лихареву, которая на протяжении нескольких суток помогала всем, кто попал в беду. Идею жителей Куйвашев поддержал. Свердловскую область 25 апреля охватили десятки крупных пожаров. Самый масштабный — в Сосьве. Огонь оставил без домов более 660 свердловчан. Ранее сообщалось, что губернатор Куйвашев утром 29 апреля вместе с главой ГУ МЧС по Свердловской области вылетел в поселок Таежный на встречу с жителями. Также он выделил более 4,5 млн рублей из резервного фонда региона на оказание материальной помощи погорельцам.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал жителям поселка Таежный, которые остались без домов из-за пожара, что их жилища будут восстановлены. Об этом он заявил 29 апреля на встрече со свердловчанами. «Все решения отработаны, приняты. Мы будем восстанавливать полностью здесь все, в частности, ваши дома», — передает слова Куйвашев департамент информационной политики региона в Telegram. Куйвашев отметил, что все будет сделано по аналогии с Сосьвой, с жителями которой он провел встречу 27 апреля. Также жители Таежного попросили губернатора наградить главу сельской администрации Елену Лихареву, которая на протяжении нескольких суток помогала всем, кто попал в беду. Идею жителей Куйвашев поддержал. Свердловскую область 25 апреля охватили десятки крупных пожаров. Самый масштабный — в Сосьве. Огонь оставил без домов более 660 свердловчан. Ранее сообщалось, что губернатор Куйвашев утром 29 апреля вместе с главой ГУ МЧС по Свердловской области вылетел в поселок Таежный на встречу с жителями. Также он выделил более 4,5 млн рублей из резервного фонда региона на оказание материальной помощи погорельцам.